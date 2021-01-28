شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف علاقة كورونا بتغيير دور المكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة هندية عن أن انتشار فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، تسبب فى زيادة الإقبال على المكملات الغذائية الصحية، لتعزيز المناعة فى مواجهة فيروس كورونا، وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.

وتشير الدراسة إلى أن الغذاء مرتبط بشكل معقد بالتحصين والوقاية من الأمراض الخطيرة، حيث يتعرض الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية لخطر أكثر من الإصابة بأمراض بكتيرية وفيروسية، كما تؤدى العدوى المزمنة أو الشديدة إلى اضطرابات التغذية أو تفاقم الحالة التغذية للأشخاص المصابين، مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسرطانات، وطالبت الدراسة بالتركيز على نظامنا الغذائى أثناء تفشى جائحة كورونا.

تأثير فيروس كورونا على المكملات الصحية

وقال أميتوز سينج، الرئيس التنفيذى لشركة نيرفاسا للرعاية الصحية بالهند، لقد أدى الوباء القاتل إلى تغييرات كبيرة فى نمط الحياة، وتسبب في زيادة الطلب على المكملات الغذائية.

المكملات وتعزيز المناعة

بدأ الأطباء بعمل أبحاث واعتماد تدابير وقائية لتعزيز المناعة والصحة البشرية بشكل عام، مؤكدين أن المكملات الغذائية تعزز جهاز المناعة للتغلب على أوجه القصور الغذائية، وقد لجأ الناس إلى الأطعمة الوظيفية والمكملات الغذائية الفائقة لتجربة فوائد صحية وعافية إضافية لتحظى بفرصة تحصين ضد انتشار فيروس كورونا.

الاقتصادات العالمية مقابل الاقتصادات النامية

أسهم الوباء فى تحسين إجمالي سوق المغذيات والمكملات العالمي، حيث سيصل استهلاكها إلى 336 مليار دولار بحلول عام 2023 من 247 مليار دولار في عام 2019 بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 8%، تقوم العلامات التجارية للمغذيات بتحويل تركيزها إلى الاقتصادات النامية، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

منتجات الأيورفيدا والأعشاب وزنًا هائلاً

منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، كان هناك ارتفاع متزايد فى استهلاك منتجات الأيورفيدا والأعشاب، وقد سارعت شركات الرعاية الصحية وشركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في إدراك هذا التحول الفوري في سلوك المستهلك وأطلقت مكملات "تعزيز المناعة"، والتي حققت مبيعات هائلة في الهند.