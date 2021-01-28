آلاف البولنديين يتظاهرون.. الشعب يريد "الإجهاض"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظاهر آلاف البولندييين، مساء الأربعاء، احتجاجا على حكم محكمة يحظر الإجهاض فعليا في البلاد.

وقضت المحكمة في حكمها بأن عمليات الإجهاض التي يتم إجراؤها بسبب عيوب خلقية مستعصية، والتي تغطي مجموعة واسعة من الحالات من متلازمة داون إلى الأمراض القاتلة، غير قانونية بموجب الدستور.

مثل هذه العيوب الخلقية كانت مسؤولة عن جميع عمليات الإجهاض القانونية تقريبا في بولندا في عام 2019.

وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا على صدور هذا الحكم.

وردد المتظاهرون في المسيرة شعارات مؤيدة للإجهاض عند الطلب وضد حزب القانون والعدالة الحاكم المحافظ اجتماعيا.

ومن المتوقع انطلاق احتجاجات إضافية خلال الأيام المقبلة.