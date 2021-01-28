شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للقهوة أن تساعد فى إنقاص الوزن؟ تناولها بدون سكر ولبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر القهوة المشروب الأكثر شيوعًا حول العالم، حيث يستهلك سكان العالم أكثر من 160 مليون كيس قهوة فى السنة، فإلى جانب أن القهوة تمد الجسم بالطاقة إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا صحية ومفيدة فى عملية إنقاص الوزن وفقًا لما ذكره موقع "Insider".

تقول إخصائية التغذية بريج أبيتيت إنه عند استهلاك القهوة باعتدال ودون إضافة الكثير من المحليات يمكن أن تساعد فى إنقاص الوزن وتكون مفيدة للصحة العامة، حيث تحتوى القهوة على عناصر غذائية مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم ومضادات الأكسدة التى يمكن أن تحسن صحة الجهاز الهضمى والقلب وتدعم وظيفة العضلات، كما أن مادة الكافيين التى تحتوى عليها القهوة تعزز عملية التمثيل الغذائى وتمدك بالطاقة بما يساعد فى فقدان الوزن.

فيما يلى.. فوائد القهوة المتعلقة بفقدان الوزن:

- القهوة السوداء منخفضة السعرات الحرارية لذلك يعتبر مشروبًا مثاليًا لفقدان الوزن حيث تحتوى على أقل من 5 سعرات حرارية لكل كوب إذا لما تضاف لها محليات عالية أو لبن.

- الكافيين المتواجد بالقهوة يُعزز عملية التمثيل الغذائى الذى يسمح لك بحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة أو النشاط البدنى على حد سواء ما قد يساعد فى إنقاص الوزن، مع العلم أن هذا الأمر يختلف أيضًا من شخص لآخر.

- يُقلل الكافيين من الشعور بالجوع، حيث أظهرت دراسة فى 2014 أن الكافيين يقلل من مستويات هرمون الجريلين الذى يجعلك تشعر بالجوع، وأظهر الأشخاص الذين شاركوا بهذه الدراسة شعورًا بالشبع فى غضون أربعة أسابيع فقط من الانتظام بشرب القهوة يوميًا.

الجوانب السلبية للقهوة التى قد تؤدى إلى زيادة الوزن

- تحتوى بعض مشروبات القهوة على الكثير من السعرات الحرارية فى حال تم إضافة محليات سكر أو لبن وغيرها ما قد يؤدى إلى زيادة الوزن.

- يمكن أن يقلل الكافيين الموجود فى القهوة من القدرة على النوم، لذلك من الأفضل التوقف عن تناول القهوة قبل النوم ب6 إلى 7 ساعات على الأقل من أجل نوم جيد وتنظيم الهرمونات.

- كيف تشرب القهوة لإنقاص الوزن؟

لتحقيق الاستفادة من شرب القهوة فى إنقاص الوزن ينصح بتناول ما لا يزيد عن أربعة أكواب من القهوة يوميًا أى ما يعادل 400 مجم من الكافيين.