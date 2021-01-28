شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة قياس مستوى الأكسجين فى الدم ومعدله الطبيعى بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحدد مستوى الأكسجين في الدم في الجسم كمية الأكسجين الموجودة في خلايا الدم الحمراء (RBC). إنه مستوى الهيموجلوبين المشبع بالأكسجين في المراسلات مع الهيموجلوبين الكلي في الدم، ويعد الحفاظ على مستوى الأكسجين في الدم متوازنًا وطبيعيًا أمرًا بالغ الأهمية لكل من البالغين والأطفال، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو وأمراض القلب والأوعية الدموية مراقبة مستوى الأكسجين في الدم في جميع الأوقات، وفقا لتقرير لموقع timesofindia.

طرق قياس نسبة الأكسجين في الدم



قياس الاكسجين

يمكن قياس مستويات الأكسجين في الدم بطريقتين، أحدهما بمساعدة مقياس التأكسج النبضي ، وهو جهاز صغير يمكن قصه بأطراف أصابعك، يسلط الضوء على الأوعية الدموية الدقيقة في أصابعك ويقيس مستوى تشبع الأكسجين في الدم.

طريقة أخرى لقياس مستوى الأكسجين في الدم هي من خلال غاز الدم الشرياني (ABG) إنه اختبار دم لا يقيس مستويات الأكسجين في دمك فحسب ، بل يكتشف أيضًا مستوى الغازات الأخرى في دمك.

معدل الاكسجين الطبيعى في الدم



قياس الاكسجين فى الدم

تبلغ القراءة العادية لاختبار غازات الدم الشرياني ما يقرب من 75 إلى 100 ملم من الزئبق (ملم زئبق) ، ومع ذلك ، تتراوح قراءات مقياس التأكسج الطبيعي عادة من 95 إلى 100 %.

مضاعفات نقص الأكسجين في الدم

عندما ينخفض ​​الأكسجين في الدم إلى أقل من 75 مم زئبق ، فإن الحالة تسمى بشكل عام نقص الأكسجة في الدم إذا انخفض إلى 60 مم زئبق ، فقد يتطلب دعمًا طارئًا ويمكن توفير أكسجين إضافي من خلال أسطوانة أكسجين.

قد يؤدي الانخفاض الحاد في مستويات الأكسجين في الدم إلى العواقب التالية.

- ألم صدر

- الالتباس

- صداع الراس

- ضيق في التنفس

- زيادة خفقان القلب

- يمكن أن يؤدي الانخفاض المستمر في مستويات الأكسجين في الدم إلى تغير لون الأظافر والجلد والأغشية المخاطية إلى اللون الأزرق.

اسباب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم



طرق قياس الاكسجين

يمكن أن تتسبب العديد من الحالات الطبية الموجودة مسبقًا في انخفاض مستويات الأكسجين في الدم. بعض منها على النحو التالي.

- مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة

- الربو

- انهيار الرئة

- أمراض القلب والأوعية الدموية

- فقر دم

-يمكن أن تتسبب عادات مثل التدخين في ارتفاع قراءة مقياس التأكسج أيضًا يتسبب التدخين في تراكم أول أكسيد الكربون في الدم.

طرق لمنع انخفاض مستويات الأكسجين في الدم

تمارين التنفس العميق واليوجا هي طرق رائعة لتهدئة أعصابك وإعادة مستويات الدم المشبع بالأكسجين إلى طبيعتها.

الحفاظ على رطوبة الجسم يؤدي أيضًا إلى تطبيع مستويات الأكسجين في الدم والحفاظ عليه ثابتًا.

إذا كنت مدخنًا فيجب عليك الإقلاع عنه قبل أن يؤثر سلبًا على مستويات الأكسجين في الدم.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا لأنه سيحسن ظروفك الصحية العامة.