شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة ضرورية لنظام غذائى صحى.. منها البيض والعدس والثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائى المتوازن يجب أن يشمل العديد من الأطعمة ذات القيمة الغذائية المتنوعة، بما يحقق فائدة للجسم ومده بالاحتياجات اللازمة له، مع ضرورة مراعاة تناول الكميات المناسبة من تلك الأطعمة حتى لا تتسبب بزيادة فى الوزن أو تضر بصحة جسمك، وفقًا لما ذكره موقع "timesnownews".

فيما يلى.. قائمة بأفضل 5 أطعمة يجب أن يتضمنها نظام غذائى صحى ومفيد:

1- البطاطس

تتضمن البطاطس فوائد صحية للجسم بجانب السهولة فى التحضير، فلابد أن تكون ضمن نظام غذائى صحى ولكن مع مراعاة عدم الإفراط بها للحفاظ على الوزن.

2- الثوم

غالبًا ما يستخدم كمُحسن للنكهة وهى وظيفة يقوم بها هذا المكون بشكل فعال للغاية، له خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ويمكن أن يكون فعالًا لمواجهة العديد من الالتهابات والأمراض.

3- البيض

مغذى للغاية ومصدر غنى بالبروتين، فإذا كنت ترغب فى جعل نظامك الغذائى غنى بالعناصر الغذائية يجب أن يكون البيض جزءا منه.

4- الحبوب الكاملة

تتمتع بفوائد صحية هائلة لذلك لابد من تضمينها فى نظامك الغذائى، مثل الأرز البنى والقمح ودقيق الشوفان وغيرها، فهى غنية بالعناصر الغذائية ويمكن أن تقدم فوائد صحية مثل تعزيز صحة القلب وتحسين عملية الهضم.

5- العدس

تتوفر أنواع مختلفة من العدس ولكل نوع فوائده الصحية الخاصة، العدس غنى بعناصر غذائية مفيدة فهو مصدر غنى بمادة البوليفينول مضادة للأكسدة ومضادة لالتهابات الجسم.