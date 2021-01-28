شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد فول الصويا الصحية لمرضى السكر من النوع 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري مرض مزمن يتطلب من المريض أن يهتم بجسمه بشكل خاص، يتميز هذا المرض بمستويات السكر في الدم غير الصحية في الجسم، يمكن أن تؤدي مستويات السكر في الدم الخاطئة إلى حالات مثل ارتفاع السكر في الدم أو نقصه، وتؤدي المستويات المستمرة وغير الصحية لسكر الدم في الجسم إلى عدة حالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى وهذا يجعل من الضروري للغاية اختيار طرق للتحكم في مستويات الجلوكوز في الجسم، يعد النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي من الطرق الفعالة للسيطرة على أعراض مرض السكري، وفقا لتقرير لموقع time now news.

فوائد فول الصويا لمرضى السكر

يجب أن يكون النظام الغذائي المثالي لمرض السكري عبارة عن مزيج من الأطعمة الغنية بالألياف ولكن منخفضة الكربوهيدرات علاوة على ذلك ، يمنع منعا باتا استهلاك السكر المعالج يمكن أن يكون فول الصويا خيارًا غذائيًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري حيث يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم في الجسم بسبب وجود مركب يسمى الايسوفلافون.

الفوائد الصحية التي يقدمها فول الصويا:

مصدر البروتين: إنه مصدر غني بالبروتين ويمكن أن يكون خيارًا غذائيًا فعالًا إذا كنت تعمل على بناء العضلات. إنه مصدر بروتين نباتي صحي للأشخاص الذين لا يستهلكون اللحوم

يساعد في إدارة الكوليسترول: يمكن أن تؤدي مستويات الكوليسترول غير الصحية إلى تفاقم صحة القلب والأوعية الدموية يمكن أن يساعد فول الصويا في إدارته بكفاءة.

صحة العظام: يعتبر فول الصويا مصدرًا للأيسوفلافون الذي يمكن أن يعزز صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام.

ولكن يجب الحذر، فعلى الرغم من الفوائد الصحية العديدة التي قد يقدمها فول الصويا ، إلا أنه يمكن أن يسبب أيضًا بعض الآثار الجانبية يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصويا الامتناع عن تناول منتجات الصويا علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للمنتجات التي تحتوي على الصويا إلى قصور الغدة الدرقية بسبب ضعف وظيفة الغدة الدرقية والإسهال.