شكرا لقرائتكم خبر عن احذرى.. جراحات "عيون الثعلب" تصيبك بالتجاعيد وتشوهات الوجه بنسبة 18% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجراحات التجميلية من أكثر الموضوعات في محركات البحث نظرا لاهتمام الأنثى بمظهرها الجمالى لمواجهة علامات تقدم العمر، و كانت جراحات "عيون الثعلب" من أكثر الجراحات التجميلية التي كان عليها إقبالا في محركات البحث بنسبة زيادة 319%، والتي تعمل على رفع العيون والجفون بطريقه تتشابه مع عيون الثعلب.





وحذر تقرير صادر في صحيفة مترو البريطانية، من الآثار الجانبية الناتجة عن جراحات عين الثعلب التي يقبل عليها النساء حول العالم، والتي تستهدف رفع الزاوية الخارجية للعين حتى تحصل الأنثى على وجه أنحف وأكثر تحديدا، وكان أطلق على تلك الجراحة رفع خيوط عين الثعلب، التي أقبل عليها العديد من المشاهير مثل بيلا حديد وكيندال جينر.

ومن أهم المضاعفات الناتجة عن جراحات عن الثعلب حدوث تشوه الوجه من خلال التموجات والالتصاقات بالجلد، والتي تحدث عند فشل العملية التجميلية، لذا يكون من اللازم تفادى تلك المضاعفات بأسرع وقت حتى لا تظل علامة دائمة بالوجه.

وأكد الخبراء أن عمليات جراحة عيون الثعلب، تستغرق نحو 30 دقيقة، ولايتجاوز تكلفتها 300 جنيه استرلينى، وقد تظل نتائجها مستمرة لمدة تدوم من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، لكن مضاعفاتها الخطيرة أصبحت تهدد الكثيرات لأنها تعتمد على إدخال أجسام غريبة في الجسم، لأنها تستهدف شد خيط تحت غطاء العين، والتي من آثارها الجانبية المحتملة فقدان الإحساس والخيوط المرئية على الجلد والتجاعيد.

وتحدث تلك المضاعفات عندما يكون جلد المريض رقيقا للغاية، الأمر الذى ينتج عنه إصابته بتجاعيد مبكرة، حيث يعانى حوالي 18٪ من المرضى من التجاعيد وخطوط الوجه بعد العملية الجراحية.