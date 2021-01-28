شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة من 10 خطوات لحياة أفضل فى زمن الأوبئة.. اتبع نظاما غذائيا صحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب نمط الحياة غير الصحى فى الإصابة بالعديد من الأمراض والعدوى، خاصة فى الوقت الحالى الذى تنتشر فيه الأوبئة، لذلك من المهم للحفاظ على صحتنا أن نتبع نمط حياة صحى لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض ولضمان سلامة الصحة العقلية والجسدية.

وفقًا لشبكة تايمز ناو الهندية"timesnownews" فإن هناك بعض العادات السيئة التى يجب أن تتخلى هنا وتحل محلها العادات الإيجابية المفيدة للصحة، لديك 10 نصائح لبدء أسلوب حياة صحى:

1- اتباع نظام غذائى صحى

تأكد من اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن يحتوى على جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها جسمك.

2- استبعاد الوجبات السريعة

تجنب تناول تلك الأطعمة الجاهزة إذا كنت ترغب فى البقاء بصحة جيدة والحفاظ على نمط حياة جيد.

3- تجنب استهلاك الكحول

فهو يُسبب أضرارًا جسيمة لصحتك ويجب تجنبه بأى ثمن.

4- حافظ على نشاطك البدنى

التزم بأداء تماريم رياضية بشكا يومى منتظم للحفاظ على نشاطك ولكى تنعم بصحة جيدة.

5- الإقلاع عن التدخين

من المؤكد أن التدخين ضار جدا بصحتك ولا ينصح به إطلاقًا، فإذا كنت ترغب فى أن تعيش حياة صحية وطويلة من الضرورى الإقلاع عن التدخين نهائيًا.

6- الإكثار من شرب الماء

الحفاظ على رطوبة الجسم مهم جدًا لأن الماء يلعب دورًا مهمًا فى طرد السموم من الجسم والوقاية من الأمراض.

7- أخذ التطعيمات اللازمة

تأكد من حصولك على جميع التطعيمات اللازمة لمنع أو تقليل مخاطر العدوى والأمراض التى يمكن الوقاية منها باللقاحات.

8- النوم فى وقت محدد

يجب أن يكون لديك جدول نوم جيد لمدة 8 ساعات على الأقل يوميًا من أجل حصول عقلك وجسمك على قسط كافٍ من الراحة.

9- تجنب الإجهاد

لا تفرط بالإجهاد لأنه ضار جدًا بصحتك العقلية ويمكن أيضًا أن يكون له تأثير خطير على صحتك البدنية، ولهذا السبب يجب تجنبه قدر الإمكان.

10- ممارسة عادات صحية

تأكد من الحفاظ على نظافة نفسك ومحيطك لأنها تلعب دورًا كبيرًا فى الحفاظ على صحتك.