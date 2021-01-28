شكرا لقرائتكم خبر عن خبير الصحة بجامعة هارفارد ينصح بارتداء أقنعة N95 للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح خبير صحي بجامعة هارفارد بولاية ماساتشوستس الأمريكية، بأنه يجب على كل شخص في الولايات المتحدة ارتداء أقنعة الوجه N95 من أجل إبطاء انتشار فيروس كورونا، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وقال جوزيف ج. ألين ، مدير برنامج المباني الصحية في الجامعة، فى ظل تاخر إمدادات اللقاحات، ، كل شخص في البلد يجب أن يرتدى أقنعة تعمل بالفلتر بنسبة 95 ٪، وإذا ارتدى شخص قناع N95 ، فسيؤدي ذلك إلى تقليل التعرض بنسبة تزيد عن 99٪، وسوف يمكننا تقليل التعرض للفيروس القاتل. مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل التهوية الأفضل والتباعد الاجتماعي بين الناس وغسل اليدين والتعقيم المستمر.





وكان الدكتور أنتوني فوتشي ، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أكد أن ارتداء قناعين من القماش على الأرجح يوفر مزيدًا من الحماية لمن يرتديها، مشيرا إلى أنه إذا كان لديك غطاء مادي بطبقة واحدة ، فعندما تضع طبقة أخرى عليه، فمن المحتمل أن يكون أكثر فاعلية. وهذا هو السبب في أنك ترى الأشخاص إما يقومون بعمل قناع مزدوج أو يقومون بارتداء قناع N95.

جدير بالذكر أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC حذرت من انتشار السلالة البريطانية الجديدة في 12 ولاية أمريكية، والتى تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة قبل نهاية العام الماضى، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنه يخطط لمنح لقاح كورونا لـ100 مليون أمريكي خلال أول 100 يوم من ولايته الرئاسية.