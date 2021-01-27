إيطاليا تستثمر في لقاح جديد ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا، الأربعاء، أن الحكومة الإيطالية ستشارك بمستوى 30% في شركة محلية تطور لقاحا جديدا ضد كورونا.

وأكد بخصوص الاستثمار في شركة "راي تيرا" للتكنولوجيا الحيوية ومقرها قرب روما "إنه الخيار الأمثل وخيار مهم".



وأعلنت أجهزة اللجنة العليا التي تعالج أزمة كورونا أن الدولة ستشارك بمستوى 30%.



وصرحت متحدثة لوكالة الأنباء الفرنسية بأنها غير قادرة على تحديد مبلغ الاستثمار أو تاريخ وضع اللمسات الأخيرة عليه.

وأوضح المصدر نفسه أن راي تيرا ستحصل على مزيد من الأموال العامة على شكل قروض ومساعدات بقيمة 81 مليون يورو.

ولقاح راي تيرا الذي لا يزال في مرحلة التجارب، غير جاهز لرفعه إلى السلطات الصحية الإيطالية والأوروبية.

وقال فرانشيسكو فايا المسؤول الصحي في مستشفى سبالانزاني في روما المتخصص في الأمراض المعدية لقناة "لا سيتي"، "اذا استمرت التجارب بنجاح كما في المرحلة الاولى يتوقع أن ننهي أعمالنا بحلول حزيران/يونيو أو تموز/يوليو كحد أقصى".

واعلن مدير الوكالة الإيطالية للأدوية جورجو بالو لقناة "سكاي تي جي 24" ان اللقاح قد يكون جاهزا "في أيلول/سبتمبر على أقرب تقدير".

وإيطاليا من الدول الأكثر تضررا بالجائحة مع 2,5 مليون إصابة وأكثر من 86 ألف وفاة.

وأرغمت كالدول الأوروبية الأخرى على إبطاء برنامج التلقيح بسبب التأخر في تسليم لقاحات فايرز-بايونتيك، وردت الحكومة الإيطالية بتهديد فايزر بملاحقات قضائية.

وبدأت إيطاليا برنامج التلقيح نهاية كانون الأول/ديسمبر واستخدمت حتى الآن 1,5 مليون جرعة، ومن مجمل هذه الجرعات تلقى 242 ألف شخص الجرعتين اللازمتين للحماية من كوفيد-19.