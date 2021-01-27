تحذير للنساء.. كريمات تكبير الشفاه يستخدمها الرجال لأغراض جنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت مجموعة من أطباء التجميل تحذيرات لبعض الفتيات اللاتي تتعمدن وضع الكريمات الخاصة بالرجال على شفاههن بهدف الحصول على شفاه منتفخة.

وأوضح أحد الخبراء، أن تلك الكريمات يستخدمها الرجال للوصول إلى الانتصاب قبل ممارسة العلاقة الحميمية مع زوجاتهم، وهو ما قد يعرض الفتيات اللائي يستخدمونه إلى العديد من الأضرار الجسيمة، بحسب "ميرور" البريطانية.

وفي مقطع فيديو، تم بثه على موقع "تيك توك"، أجرى الطبيب جيري مال، تجربة وضع أحد الكريمات على شفتيه أمام المتابعين، لإثبات ما يفعله بالشفاه خلال دقائق، محذرا الفتيات من استخدامه.

وظهر الطبيب خلال الفيديو، وهو يلطخ شفتيه بكريم الانتصاب، في محاولة للحصول على شفاه منتفخة، وبعد بضعة دقائق ادعى "جيري" أنه يرى فرقا، قائلا: "لقد مرت 5 دقائق، ويبدو أنها أكبر بالفعل، لكنني أشعر بالوخز بعض الشيء".

تفاعل آلاف المتابعين، مع مقطع الفيديو، بتعليقات أكدوا خلالها أنهم يميلون إلى تقليد جيري، رغم تحذيره من استخدامه، وتأكيده أنه غير آمن.

وخلال الفيديو، قال جيري: "جميع كريمات الانتصاب تعمل عن طريق توسيع الأوعية الدموية، ما يزيد تدفق الدم إلى المنطقة الموضوع عليها المنتج، فزيادة تدفق الدم ستؤدي إلى انتفاخ المنطقة، ويستمر هذا لمدة ساعة تقريبًا، وستكون جميع فوائد الانتفاخ مؤقتة تمامًا، فلم يتم تصنيع هذه الكريمات لتناولها أو وضعها على الفم وليس من الآمن القيام بذلك".

وعبر طبيب آخر يدعى روس بيري، والمدير الطبي لشركة "كوزميديكس مترو"، عن استيائه الشديد من استخدام تلك الكريمات بهذه الطريقة، قائلا: "هذا أمر سخيف للغاية، ويمكن أن يكون خطيرًا للغاية".