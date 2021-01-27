تطعيم 2,764 مليون بلقاح كورونا في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تقديم 86,770 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأربعاء، 2,764,445 جرعة، بمعدل توزيع اللقاح 27.95 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.