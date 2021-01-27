لبنان يعلن خطة تلقيح كورونا: مجانية تشمل 80% من السكان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق لبنان خطة التلقيح ضد فيروس كورونا وأعلنت حكومة تصريف الأعمال أنها ستكون مجانية وتهدف إلى تلقيح 80% من السكان.

وفي مؤتمر صحفي عقده مع نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ورئيس اللجنة التي تتولى خطة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري، أعلن وزير الصحة حمد حسن أن اللقاح سيكون مجانيا وحثّ الجميع على التقدم لتلقي اللقاح.



وقال حسن "أهداف الخطة تحقيق مستويات عالية من ‏التلقيح تصل إلى نسبة 80% من المواطنين لتخفيف التفشي".

وأضاف أن هناك تعظيما لبعض المضاعفات ودعوة للمواطنين إلى الإحجام عن أخذ اللقاح، "لكننا نؤكد أن اللقاح الذي سيعتمد هو الأكثر فعالية وأمنا وسيؤدي إلى تحقيق الهدف المرجو من تطبيق اللقاح".

وأعلن وزير الصحة أن اللقاح سيكون مجانيا ومن دون أي رسم مالي حتى في مراكز التلقيح الخاصة، موضحا أن "اللقاح المعتمد سيكون واحدا على كل الأراضي اللبنانية، من لبنانيين إلى مقيمين من جنسيات مختلفة حتى البعثات الدبلوماسية".





وأكد أن "هناك قوانين ناظمة هي التي ترعى وتنظم تسجيل المستحضرات الصيدلانية ومن ضمنها اللقاحات، وهناك بندان معتمدان، أولا أن يكون اللقاح معتمدا من منظمة الصحة العالمية وثانيا أن يكون هناك ترخيص للقاح لتطوير النظام الصحي".

وقال: "فتحنا مجالا لتسجيل لقاحات، وسيتم تشكيل لجنة لوضع ‏معايير لضمان الجودة والفعالية لسماح استخدام لقاحات جديدة، واتخذنا قرارا بقبول أي هبة من اللقاحات، ولكن وفق المنصة ‏وضمن الخطة الوطنية، أي لا يجوز مخالفة المعايير والأولويات".

بدوره قال الدكتور البزري "أن الهدف هو تلقيح 5 ملايين ونصف مليون شخص والوصول إلى مناعة تحمي المجتمع ككلّ".

وأضاف: "وضعنا أولويات على صعيد التلقيح ولكنها غير منزلة وتأخذ بعين الاعتبار حماية القطاع الصحّي والمسنين باكراً، وهناك لجنة خاصة لمتابعة وضع السجون والأمراض المزمنة صنّفت وفق خطورتها للتأكد من الوصول إلى المرضى".





وأعلن عن "خطّ ساخن للقاح يختلف عن خطّ "كورونا" وسيعمل لأكثر من 14 ساعة في النهار"، مشجعا التسجيل على صعيد القطاعات، لافتا إلى حقّ الأفراد أيضا التسجيل على المنصّة".

وأكد النائب عراجي أن "أخذ اللقاح لا يعني وقف التباعد الاجتماعي ووقف وضع الكمامة بل سوف نستمرّ بالإجراءات حتى آخر 2022 للوصول الى مناعة 80 في المئة".

وتابع: "نحن مسؤولون كلجنة صحة نيابية واللقاح سيعطى وفق الأولويات لا الوساطات وتفشي "كورونا" في لبنان كبير والإسراع في التلقيح يحدّ من تحوّر الفيروس".

ويسجل لبنان في المرحلة الأخيرة ارتفاعا لافتا في إصابات كورونا وعدد الوفيات ما أدى إلى وصول المستشفيات الى اقصى قدرتها الاستيعابية واتخاذ الحكومة قرار بالإقفال التام والشامل حتى 8 فبراير المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3505 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في فبراير/ شباط الماضي إلى 285754 إصابة، كما سجل لبنان 73 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 2477.