شكرا لقرائتكم فيروس كورونا شاهد أول صورة للطفرة البريطانية القاتلة من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقط علماء مختصون في روسيا بالفيروسات، أول صورة مجهرية للطفرة "الكورونية" التي ظهرت في بريطانيا بديسمبر الماضي، وهي التي نراها في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، واتضح أن سلالتها أشد فتكا من الفيروس نفسه بنسبة تزيد 30% عن الأصلي، وبنسبة 7% لجهة العدوى، وهي صورة التقطها علماء "مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية" المعروف كمعهد اسمه Vector Institute إنجليزيا، والمعروف في روسيا بأحرف Bektop المختصرة اسمه الطويل.

ذكر المعهد في موقعه أن الصورة تم التقاطها "في إطار الدراسة المستمرة لخصائص هذا النوع من الطفرات، وأهمها خصائصه الهيكلية" في إشارة ربما إلى مظهره التيجاني، حيث يظهر في الصورة بعدد أقل من التيجان اللاصقة عادة بالخلايا التي تتخذها الطفرة محضنا تتكاثر فيه.





نجد من الصورة في الفيديو، أن قطر الفيروس الواحد من الطفرة بقياس "نانومتر" المعتبر وجود مليون "نانو" في الملليمتر الواحد، هو 96 Nm نانو، من ضمنها هالة التيجان المتفرعة عنه، فيما قطره من دون الهالة، هو 20 Nm نانو، أي يمكن لرأس دبوس أن يسع أكثر من نصف مليون فيروس مرة واحدة على الأقل، باعتباره أكبر من الأصلي. أما تصويره فتم وفقا لما طالعته "العربية.نت" مترجما عن موقع Business-gazeta.ru الإخباري الروسي، بواسطة مجهر إلكتروني ناقل بتكبير يزيد عن 100 ألف مرة.