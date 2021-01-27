شكرا لقرائتكم خبر عن كوكتيل ريجينيرون يخفض الالتهابات لمرضى كورونا ويقلل العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن عقار ريجينيرون علاج رائد بالأجسام المضادة لفيروس كورونا، الذى يتم تجربته لمنع 100% من الالتهابات المصحوبة بأعراض فيروس كورونا، وتقليل العدوى بدون أعراض إلى النصف، وفق النتائج التى توصل إليها خلال التجارب التى أجريت على 400 مشارك.

وقالت الصحيفة تتم تجربة العقار الآن فى مستشفيات هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS ليكون فعالًا بنسبة 100% فى الحماية من أعراض الفيروس.

وأضافت شركة ريجينيرون أن الكوكتيل المكون من اثنين من الأجسام المضادة REGEN-COV تسبب فى انخفاض بنسبة 100% فى الالتهابات العرضية بين أولئك الذين حصلوا على الدواء.

الكوكتيل الرائد، الذى وصفه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بأنه "علاج" بعد أن تم إعطاؤه العقار وسط معركته ضد فيروس كورونا العام الماضى، قلل أيضًا من معدلات الإصابة الإجمالية بما فى ذلك تلك التى لا تظهر عليها أعراض بنحو 50%.

وفى سبتمبر كشف بيتر هوربى الأستاذ بجامعة أكسفورد الذى شارك فى تجربة بريطانية للعقار أنه يتوقع اختبار العقار على 2000 مريض، على الأقل، فى 174 مستشفى.

وأضاف الأجسام المضادة الاصطناعية كانت موجودة منذ فترة طويلة، وقد تم استخدامها على نطاق واسع في حالات الالتهاب والسرطانات، وهي آمنة، حيث تم إعطاء هذا الدواء لــ 400 إلى 500 مريض، من المرضى الذين يعانون من مرض خفيف أو شديد فى تجارب مختلفة.

وقالت الصحيفة إنه في المختبر، في مزارع الخلايا، له تأثير قوى جدًا ضد الفيروس، وقد أجريت دراسات على الحيوانات حيث أظهر أيضًا فوائد، لذلك من المحتمل أن تكون الأدوية المتوفرة واحدة من أكثر الأدوية الواعدة.

ويتكون الدواء التجريبى من اثنين من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ويعمل عن طريق الارتباط ببروتين على سطح فيروس كورونا، حيث يساعد هذا فى منع عدوى فيروس كورونا، من الارتباط بالخلايا ويسمح لجهاز المناعة بالاستجابة.

واختبرت التجربة الحالية عقار ريجينيرون لاستخدامه كلقاح سلبى، والذى يتضمن التوصيل المباشر للأجسام المضادة لمكافحة الفيروسات فى الجسم على عكس اللقاحات التقليدية التى يتم فيها تنشيط الجهاز المناعى للشخص لتطوير الأجسام المضادة الخاصة به.

وقال جورج يانكوبولوس، الرئيس والمسئول العلمي الأول بشركة ريجينيرون تشير هذه البيانات التى تستخدمREGEN-COV إلى أنه قد يقلل من انتقال الفيروس بالإضافة إلى تقليل العبء الفيروسي والمرض لدى أولئك الذين ما زالوا يصابون بالعدوى.

وقالت ريجينيرون إنها ستناقش النتائج المؤقتة مع المنظمين الصحيين فى الولايات المتحدة لتوسيع موافقة الاستخدام الطارئ الحالى لكوكتيل الأجسام المضادة.

وتأتى النتائج بعد أسبوع من إعلان شركة الأدوية الأمريكية إيلى ليلى Eli Lilly أن دواءها المماثل منع 80% من سكان دور رعاية المسنين من الإصابة بفيروس كورونا.