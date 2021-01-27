شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الأدوية الأوروبية: مخاوف من فاعلية اللقاحات ضد سلالة كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة تنظيم الأدوية فى الاتحاد الأوروبى إن هناك مخاوف بشأن ما إذا كانت اللقاحات التى تم تطويرها العام الماضى ستكون فعالة ضد الطفرات الجديدة لسلالة فيروس كورونا المنتشرة الآن فى العالم، موضحة أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا لا يزالون قادرين على نقل الفيروس التاجى أم لا، ووفقا لتقرير لموقع ميديكال برس medicalxpress.

اعراض كورونا

وأشارت وكالة الأدوية الأوروبية إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن اللقاحات المستخدمة حتى الآن في الاتحاد الأوروبى من قبل شركات فايزر وبيونتك BioNTech-Pfizer وموديرنا Moderna ستظل فعالة ضد البديل البريطانى على الأقل.

وفيما يتعلق بالمناعة المحتملة بعد اللقاح قالت إن بيانات التجارب السريرية لم تنظر فى انتقال العدوى "لكنها شىء نطلب من الشركات النظر فيه".

وجاءت التعليقات التى تم تقديمها عبر رابط الفيديو إلى البرلمان الأوروبى، فى الوقت الذى تبدأ فيه الدول الأعضاء فى تقييد السفر للحد من انتشار المتغيرات بينما تأمل فى أن توفر اللقاحات حلاً.

كما تناول المدير التنفيذى لوكالة الأدوية الأوروبية أمر تأخيرات التسليم إلى الاتحاد الأوروبى من جرعات من BioNTech-Pfizer ومن AstraZeneca ، والتى تستعد للحصول على إذن بحلول نهاية هذا الأسبوع.

واقترحت بعض التقارير أن هيئة تنظيم الأدوية فى الاتحاد الأوروبى قد توافق فقط على لقاح AstraZeneca jab لمن هم دون سن الـ55.