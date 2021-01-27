شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحدد المدة الزمنية بين جرعتى لقاحات كورونا بحد أقصى ثلاثة أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فرنسا مدة جديدة للتباعد بين التطعيمات ضد فيروس كورونا ثلاثة أسابيع بدلاً من ستة، وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران إن الحفاظ على الوقت بين حقنتين من لقاح فايزر من 21 إلى 28 يومًا، يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، التي تقدم المشورة للحكومة بشأن اللقاحات، موضحا أن آثار الفجوة الأطول بين الحقن لا تزال غير واضحة وأن الجرعة الأولى توفر فقط مناعة محدودة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أكد من قبل تمديد الوقت بين الطلقات إلى ستة أسابيع للسماح لمزيد من الناس بالحصول على الحقنة الأولية، وسجلت فرنسا 3.1 مليون حالة إصابة وأبلغت عن 445 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين ، ليصل العدد الإجمالي إلى 73494 حالة وفاة مؤكدة.

جدير بالذكر أنه فى 27 ديسمبر العام الماضى قدمت المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد كوفيد- 19 في فرنسا في "اثنتين أو ثلاث" دور للمسنين على أن تشمل "بضع عشرات من النزلاء، وأعلن وزير الصحة اوليفييه فيران أن الحملة "ستشمل أولا دارين أو ثلاث دور. واحدة من جهة باريس (تقع) على مسافة غير بعيدة من باريس، وأخرى من جهة بورغون فرانش-كونتيه، وربما ثالثة لا تزال قيد البحث"، موضحا أن الدفعة الاولى من اللقاحات "ستسلم السبت".