شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تفشى السلالة البريطانية فى 70 دولة والجنوب أفريقية بـ31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة البريطانية تفشت فى 70 دولة، بينما انتشرت السلالة الجنوب أفريقية في 31 دولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت مفوضة الصحة الأوروبية: لنا الحق باستلام شحنات لقاح أسترازينيكا من مصنعين ببريطانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلنت مفوضة الصحة الأوروبية رفضها تصريحات أسترازينيكا بشأن تسليم اللقاحات.

ودعت المفوضية الأوروبية أسترازينيكا للوفاء بالتزاماتها وفق العقود الموقعة.