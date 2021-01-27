خطوتان أساسيتان عليك القيام بهما قبل تلقي لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 08:16 مساءً - منذ 21 دقيقة

بدأت معظم دول العالم بتلقيح شعوبها لا سيما خطوط الدفاع الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، إلى جانب كبار السن وذلك لأن التطعيم يعتبر في الوقت الحالي الطريقة الوحيدة الممكنة لحماية أنفسنا من الفيروس المعدي. ولكن من أجل زيادة فعالية التطعيم تقترح دراسة جديدة القيام بشيئين قبل تلقي اللقاح، وهما النوم الجيد وممارسة التمارين الرياضية.

بحسب العلماء، لا يمكن للقاح وحده أن يحميك من الفيروس إذا لم يكن جهازك المناعي قوياً. ومن أجل تحسين استجابة الجسم للقاح، من المهم أن يكون لديك نظام داخلي قوي، لذا فقد أظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة العلوم النفسية والجسدية، فإن النوم وممارسة الرياضة هما نشاطان محددان يمكن أن يزيدا الاستجابة المناعية، حتى بين أولئك الذين يعانون من حالات قد تضر بالمناعة على المدى الطويل.

النوم وممارسة الرياضة

نظرًا لأنه من المتوقع أن تتزايد حملة لقاح فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة، فمن الأهمية بمكان أن يعطي الناس الأولوية لنومهم للحفاظ على الصحة المثلى. أوصى الباحثون بأن الأشخاص الذين يخططون للحصول على اللقاح يجب أن يحصلوا على قسط كافٍ من النوم ليلاً وممارسة تمارين قوية قبل 24 ساعة على الأقل من تلقي اللقاح.

هذه ليست الدراسة الوحيدة التي ربطت النوم ومستوى النشاط البدني بالاستجابة للتطعيم، حيث وجدت دراسة أخرى نشرت في المجلة الدولية للطب السلوكي أن لقاحات الإنفلونزا فعالة لدى الأشخاص الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم قبل ليلتين من تلقي اللقاح. كما تم العثور على علاقة مماثلة في حالة لقاحات التهاب الكبد A والتهاب الكبد B.

كيف يزيد النوم وممارسة الرياضة من كفاءة اللقاح

أشار الباحثون إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى تذبذب في العمليات المناعية اللازمة لإنتاج الأجسام المضادة، لذا من الضروري الحصول على قسط كافٍ من النوم للحفاظ على عدد الأجسام المضادة.

جدول النوم وممارسة الرياضة قبل يوم التطعيم

من الجيد وضع نظام لوقت النوم والاستيقاظ. تجنب التعرض للضوء الأزرق قبل 30 دقيقة على الأقل من النوم عن طريق إيقاف تشغيل التلفزيون والأجهزة الإلكترونية الأخرى والحد من تناول الكحول والكافيين والوجبات الكبيرة قبل النوم.

بالإضافة إلى ذلك، انخرط في أي نوع من النشاط البدني لمدة 30 دقيقة كل يوم قبل وبعد أخذ الحقنة. حافظ على هذا الروتين حتى تحصل على الجرعة الثانية، والتي عادةً ما تُعطى بعد بضعة أسابيع.