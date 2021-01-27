فوائد سحرية قد لا يعلمها البعض عن الليمون الأخضر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 08:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

الليمون الأخضر هو أحد أنواع الحمضيات التي تشبه إلى حد كبير الليمون العادي، مع فروقات بسيطة.

يساعد الليمون الأخضر، في حماية الجسم من الإصابة بالأمراض المختلفة، كما يعد مكون أساسي في الأنظمة الغذائية لتخفيف الوزن.

ويساعد الليمون الأخضر في تقليل مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب، كما أنه مفيد لصحة الشعر والبشرة وزيادة الطاقة، وكشف عن فوائد صحية عديدة من تناول الليمون الأخضر، أبرزها، بحسب ما نشره تقرير نشره موقع “ذا مانيوال”.

صحة القلب

يساعد الليمون الأخضر في تقليل الدهون الموجودة في الشريان التاجي، وكشفت دراسات متعددة عن تأثير نقص فيتامين”سي” على الإصابة بأمراض القلب.

مضادات الميكروبات

يحتوي عصير الليمون الأخضر، على مضاد للجراثيم والفطريات.

الوقاية من الربو

غني بفيتامين “سي” الذي يساعد على الحد من الإصابة بالأزمات الصدرية والربو.

امتصاص الحديد

يساهم فيتامين سي أيضا في زيادة امتصاص الجسم للحديد.

تحسين المناعة

يحتوي الليمون على مضادات الأكسدة، التي تحسن الجهاز المناعي، الذي يحارب الجراثيم المتسببة في الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.