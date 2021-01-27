سلالة كورونا البريطانية تغزو 70 دولة.. والأفريقية 31

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الدول والمناطق التي انتشر فيها متحور فيروس كورونا البريطاني ارتفع إلى 70 في 25 كانون الثاني/يناير.

وقالت المنظمة إن نسبة الزيادة بلغت 10 دول منذ 12 كانون الثاني/يناير.

وتواصل السلالة المتحورة الجنوب أفريقية الأسرع انتقالا تفشيها وباتت منتشرا في 31 بلدا ومنطقة بزيادة 8 دول، وفق ما أفادت المنظمة في عرضها الوبائي الأسبوعي.

أما المتحور البرازيلي للفيروس فرصد في 6 دول جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 8 دول.

وتجري دراسات في كل أنحاء العالم لتحديد أسباب كون المتحور البريطاني أشد عدوى، لكن غموضا لا يزال يلف مدى خطورته.

وفي 22 كانون الثاني/يناير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المتحور البريطاني يبدو أنه أكثر فتكا.

لكن علماء لاحظوا محدودية المعطيات التي تفيد أنه اكثر فتكا بنسبة تراوح بين 30% و40% من الفيروس الأصيل.

ولا تزال منظمة الصحة العالمية متريثة على هذا الصعيد.

وأفادت المنظمة، الأربعاء، أن هذه "النتائج أولية، ولا بد من اجراء عمليات تحليل أخرى".