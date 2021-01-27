شكرا لقرائتكم خبر عن «iOS 14.4» متاح للتحميل.. ماذا يضيف لأجهزة «iPhone» وما هي المشاكل التي يصلحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت آبل آخر تحديث من iOS وهو الإصدار 14.4 الذي يضيف بعض التحسينات لأجهزة آيفون، بالإضافة إلى إصلاح بعض المشاكل التي كانت موجودة، وذلك كما يلي:

بالنسبة للاصلاحات التي تضمنها الاصدار 14.4 iOS

1- احتمال ظهور عيوب تصويرية في صور HDR الملتقطة باستخدام iPhone 12 Pro

2- في بعض الاحيان لا تعرض أداة اللياقة بيانات النشاط المحدّثة

3- أحيانا تتأخر الكتابة وعدم ظهور اقتراحات الكلمات في لوحة المفاتيح

4- مشكلة عدم ظهور لوحة المفاتيح باللغة الصحيحة في تطبيق الرسائل في بعض الاحيان

5- احتمال أن يؤدي تمكين التحكم بالتبديل في تسهيلات الاستخدام إلى منع الرد على المكالمات الهاتفية من شاشة القفل

أما المميزات التي تضمنها الاصدار iOS 14.4



1- إمكانية تعرّف الكاميرا على رموز QR أصغر

2- خيار لتصنيف نوع جهاز Bluetooth في الإعدادات للتعرّف بشكل صحيح على سماعات الرأس لتوجيه الإشعارات الصوتية إليها

3- عرض إشعارات عندما يتعذر التحقق من أن كاميرا الـ iPhone جديدة وأصلية من Apple في الـ iPhone 12 والـ iPhone 12 mini والـ iPhone 12 Pro والـ iPhone 12 Pro Max