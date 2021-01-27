شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إصابات متلازمة الالتهاب المتعددة المرتبطة بكورونا لدى الأطفال فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى عدد من الأطفال في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية من حالة التهابية مرتبطة بفيروس كورونا، نتج عنها إصابتهم بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة (MIS-C) وقد توفى طفل واحد على الأقل في المدينة، كما قال المسئولون في إدارة الصحة العامة لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

أوضحت الشبكة أنه تم الإبلاغ مؤخرًا عن ثماني حالات إضافية لما يسمى بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C) إلى مسئولي الصحة بالمقاطعة مما رفع العدد الإجمالي لمرض MIS. - C في لوس أنجلوس إلى 62 حالة.

وأضاف المسئولون أن جميع الأطفال المصابين بالحالة يحتاجون إلى دخول المستشفى، حيث يحتاج 45 ٪ من الأطفال إلى العلاج في وحدة العناية المركزة، وغالبية المرضى (37٪) تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 سنة ، في حين أن 32٪ تتراوح أعمارهم بين 12 و 20 سنة.

أشارت الشبكة إلى أن حوالي 31٪ كانوا دون سن الخامسة، مشيرين إلى أن الأطفال اللاتينيين يمثلون 74. ٪ من جميع الحالات المبلغ عنها.





جدير بالذكر أن متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال (MIS-C) هي حالة تؤدي غالبًا إلى التهاب أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك القلب والرئتين والكلى والدماغ والجلد والعينين أو أعضاء الجهاز الهضمي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

غالبًا ما تشمل أعراض الحالة الحمى وآلام البطن والقيء والإسهال وآلام الرقبة والطفح الجلدي واحتقان العين بالدم والتعب، تم الإبلاغ عن أكثر من 1600 حالة ي جميع أنحاء البلاد منذ مايو الماضى.