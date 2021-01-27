شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كوفاكسين يثبت فاعليته ضد سلالة كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الهندى للأبحاث الطبية أنه وفقًا لدراسة أجريت من قبلهم أظهر لقاح كوفاكسين لفيروس كورونا نشاطا فى تحييد الأفراد الملقحين به لسلالة المملكة المتحدة من الفيروس والتى حدثت نتيجة تحوره وأصابت الكثير من الدول.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news، لقاح كوفاكسين الهندى هو لقاح أنتجته شركة بهارات بيوتك بالتعاون مع المعهد الوطنى لعلم الفيروسات بالهند.

فى بداية شهر يناير أعلن المعهد الوطنى لعلم الفيروسات عن نجاحهم فى عزلة سلالة المملكة المتحدة من الفيروس التاجى، من الأشخاص المصابين بالسلالة والذين وصلوا من المملكة المتحدة وذكروا أيضًا أن الهند كانت أول من عزل السلالة الجديدة من كورونا، وتم العثور على السلالة الجديدة من كورونا المكتشفة فى المملكة المتحدة لتكون معدية بنسبة 50-70% أكثر من السلالات السابقة، ومن المحتمل أيضًا أن تكون هذه السلالة أكثر فتكًا، وفقًا للتقارير الأخيرة، على الرغم من أن الدراسات التى تدعم هذا الادعاء لا تزال جارية.

وأظهرت بهارات بيوتك سابقًا الثقة في أن كوفاكسين سيعمل ضد السلالة الجديدة الموجودة في المملكة المتحدة، كما صرحت شركات الأدوية الأخرى التي لديها لقاحات كورونا المرشحة المعتمدة للاستخدام في حالات الطوارئ، مثل فايزر ومودرنا وأسترازينيكا أن اللقاحات الخاصة بها يجب أن تكون فعالة ضد سلالات فيروس كورونا الجديدة.

ومع ذلك يرى بعض الخبراء أنه في النهاية قد تصبح سلالات كورونا مختلفة جدًا عن السلالات الحالية، ما يقلل من فاعلية اللقاح احتمالات بأن الفيروس يمكنه الهروب من الأجسام المضادة التي تم إنتاجها استجابة للسلالات السابقة، ووفقًا لتوصياتهم يجب على شركات الأدوية والباحثين البدء فى العمل على التعديلات فى اللقاحات الحالية لاستيعاب هذه الطفرات التي تحدث بسرعة في فيروس كورونا الجديد، وحتى الآن أصيب أكثر من مائة مليون شخص بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم، وتجاوز عدد الضحايا 2.4 مليون شخص.