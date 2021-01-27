شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: المدارس أحد أسباب انتشار العدوى فى أمريكا بالموجة الثانية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن أن المدارس تعد من أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انتشار فيروس كورونا المستجد، في الموجة الثانية داخل الولايات المتحدة الامريكية، نظرا لانتشار العدوى بين الطلاب داخل المدارس مما أدى إلى تصاعد منحنى الإصابات، طبقا لتقرير نشر في صحيفة ديلى ميل البريطانية.



المدارس السبب الرئيسى فى انتقال العدوى بالولايات المتحدة الامريكية

وأوضح الباحثون بمركز السيطرة على الأمراض، أن التعلم الشخصى آمن للطلاب وعلى ذويهم مقارنة بالذهاب إلى المدرسة التي يزداد بها الاختلاط ولم يراع خلالها الأطفال من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى، حيث تبين أن الفصول المدرسية السبب الرئيسى وراء زيادة العدوى بين الأسر بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.

وأكد الباحثون بمركز الأمراض، أن العديد من المدارس قد أعيد فتحها للتعليم في بعض أجزاء الولايات المتحدة، الأمر الذى أدى الى الإبلاغ عن إصابات عديدة بالفيروس التاجى، حيث انتشرت العدوى في 17 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.

وقال علماء بمركز السيطرة على الأمراض، إن إغلاق المدارس يمكن أن يؤثر على التقدم الأكاديمي والصحة العقلية والوصول إلى الخدمات الأساسية، لكن هذا يستلزم أيضا مراعاة التدابير الاحترازية مثل الاستخدام الشامل للأقنعة ، والتباعد الاجتماعي ، والتهوية التي تعد عامل هام لتجنب العدوى.

ووجد الباحثون انتقال الفيروس على نطاق واسع في المجتمع المحيط خلال فترة الدراسة ، حيث أظهرت النتائج عن انتقال العدوى بنسبة تتراوح من 7 %إلى 40 % بسبب استمرار العمل بالمدارس.