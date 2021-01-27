كورونا حول العالم.. ارتفاع الوفيات وأسترازينيكا تدافع عن تأخر اللقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بوفاة 2,170,104 أشخاص في مختلف أنحاء العالم, حتى مساء الأربعاء.

وذلك منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأصيب رسمياً أكثر من 100,964,259 شخصا في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 72,983,162 شخصا.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، ببذل جهد جدير "بزمن الحرب" لتعزيز برنامج التلقيح ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بالوباء في العالم الذي تجاوز عدد الإصابات به المئة مليون.

من جهتها، نفت مجموعة أسترازينيكا البريطانية للأدوية أن تكون انسحبت من اجتماع نظمه الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، لتوضيح أسباب تأخرها في تسليم اللقاحات ضد فيروس كورونا، مؤكدة عزمها على المشاركة في لقاء يعقد خلال النهار.





وأكد أوليفييه بوجيو مدير الفرع الفرنسي لسانوفي لإذاعة "آر تي آل" أن المختبر الفرنسي سينتج لقاح منافسه فايزر/بيونتيك المضاد لكوفيد-19 اعتبارا من الفصل الثاني من العام في "سابقة" في قطاع إنتاج الدواء، مدافعا بذلك عن استراتيجية مجموعته.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 4206 وفيات والمكسيك (1743) والمملكة المتحدة (1631).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 425,227 وفاة من أصل 25,443,876 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.





وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل حيث سُجلت 218,878 وفاة و8,933,356 إصابة والهند مع 153,724 وفاة (10,689,527 إصابة) والمكسيك مع 152,016 وفاة (1,788,905 إصابات) والمملكة المتحدة مع 100,162 وفاة (3,689,746 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 180 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (164) والمملكة المتحدة (148) والجمهورية التشيكية (147) وإيطاليا (143).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت ج ، الأربعاء، 713,104 وفيات (32,509,118 إصابة) وأمريكا اللاتينية والكاريبي 580,125 وفاة (18,368,250 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 444,589 وفاة (26,199,885 إصابة).

وسجلت في آسيا 237,275 وفاة (15,016,736 إصابة) والشرق الأوسط 96165 وفاة (4,634,408 إصابات) وإفريقيا 86952 وفاة (3,476,561 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31645 إصابة).



