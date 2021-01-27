شكرا لقرائتكم خبر عن تطرأ على اللسان واليدين والكعب.. دراسة: علامات مبكرة تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصل باحثون إسبانيون إلى أن التغيرات التي تطرأ على اللسان والأيدي أو كعب القدم يمكن أن تعطي علامة مبكرة على الإصابة بـ«كوفيد-19»، وذلك حسب الدراسة التي أجروها، ونشر موقع «لوكال» الإسباني تقريرا عنها اليوم الأربعاء.

وأفاد التقرير بأنه جرى التوصل لنتائج الدراسة التي أجريت على 666 مريضا مصابا بكوفيد في مستشفى «إيفيما» الميداني بالعاصمة الإسبانية مدريد، والذي أقيم أثناء تفشي الموجة الأولى من الوباء، حسبما أكدت الحكومة الإقليمية .

ونبهت الدراسة إلى أن مريضا من بين كل أربعة مرضى أكدوا أنها لاحظوا تغيرات في لسانهم، بينما شهد أربعة من بين كل عشرة مصابين على وجود علامات غير معتادة في كف اليد أو كعب القدم.

وأبلغ بعض المرضى عن توروم في اللسان وظهور بقع وتشققات، فيما يوصف بـ«لسان كوفيد»، والذي يرتبط بفقدان التذوق، في حين تظهر بقع على اليدين وفي الكعبين.

ونصح الفريق الطبي بمستشفى يونيفرسيتاريو لاباز في مدريد، بضرورة فحص تجويف الفم بشكل منتظم وعلى نحو دقيق في ظل ظروف مناسبة لتجنب العدوى.