شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا للحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت جنوب أفريقيا على لقاح أسترازينيكا AstraZeneca لفيروس كورونا للاستخدام فى حالات الطوارئ، وتقوم بمراجعة التطبيقات من قبل الشركات المصنعة المنافسة من شركة جونسون آند جونسون Johnson & Johnson وشركة فايزر Pfizer، حسبما قالت هيئة تنظيم الأدوية يوم الأربعاء، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة Reuters.

وأضافت هيلين ريس، رئيسة مجلس المنتجات الصحية فى جنوب أفريقيا، خلال إحاطة إعلامية، فيما يتعلق بلقاح أسترازينيكا AstraZenecaتم منح الموافقة على الاستخدام الطارئ، وسيكون هناك مؤتمر صحفى مع وزير الصحة حول هذا لاحقًا.

وعلى صعيد آخر، تصاعد الخلاف بشأن اللقاح مع شركة AstraZeneca بينما يصارع الاتحاد الأوروبي التأخير، وقال مسئول فى الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبى يطلب من شركة أسترازينيكا نشر عقد توريد اللقاح الذى وقع مع الاتحاد، وسط خيبة أمل من تأخر التسليم.

كان الاتحاد الأوروبى بطيئًا فى طرح برامج التطعيم مقارنة ببعض المناطق الأخرى، خاصة بريطانيا العضو السابق فى الاتحاد الأوروبى، وقد تفاقمت المشكلة بسبب إعلان كل من شركتى أسترازينيكا AstraZeneca وفايزر Pfizer عن تعطل التسليم فى الأسابيع الأخيرة.

وقال باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي الفرنسي لشركة صناعة الأدوية الأنجلو-سويدية AstraZeneca ، للصحف يوم الثلاثاء، إن عقد الاتحاد الأوروبي يستند إلى شرط بذل أفضل الجهود ولم يُلزم الشركة بجدول زمني محدد للتسليم.

وقالت أسترازينيكا التي اشتركت في شراكة مع جامعة أكسفورد البريطانية لتطوير لقاح، إنها ستقطع الإمدادات عن الاتحاد الأوروبي في الربع الأول بسبب مشكلات الإنتاج في مصنعها البلجيكي.

وقال مسئول في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي سيحصل على 31 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في هذه الفترة، أو 60% أقل مما تم الاتفاق عليه في البداية.

وأضاف الاتحاد الأوروبى أن هذا التعديل المفاجئ غير مقبول ويدفع الشركة لإيجاد طرق لتقديم المزيد، اعتبر الاتحاد الأوروبي عرضًا لاحقًا "غير ملائم" لزيادة الإمدادات في فبراير وتقديم أول شحنات.