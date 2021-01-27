شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن استخدام المسحات الشرجية للكشف عن فيروس كورونا بدلا من الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين عن تفوق المسحة الشرجية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، مقارنة بمسحة الحلق والأنف المتبعة فى العديد من الدول حول العالم، حيث أظهرت السلطات الصحية الصينية عن قدرة المسحة الشرجية للحصول على نتائج أكثر دقة من مسحات الحلق، طبقا لتقرير نشر فى صحيفة واشنطن بوست.



الصين تعلن استخدام المسحة الشرجية للكشف عن فيروس كورونا

وأكدت الصين عن دقة النتائج الصادرة عن المسحات الشرجية مقارنة بمسحات الحلق والتأكد من الإصابة بسرعة ودقة عالية، بعد أن قدمت وسائل الإعلام الحكومية الصينية البروتوكول الجديد فى الأيام الأخيرة، والذى تناول إمكانية الحصول على مسحات للمصابين من خلال عينات من الجهاز الهضمى السفلى.

وانتقد بعض الخبراء الصينين اتجاة الحكومة الصينية إلى التوسع فى استخدام المسحة الشرجية والتى ستشعر المصاب بالحرج الشديد، بعد أن أظهر استطلاع تم أجراؤه على منصة Weibo الصينية للتواصل الاجتماعى، أن 80% من المشاركين بالاستطلاع رفضوا الخضوع لتلك المسحات.



اجراء المسحات للكشف عن فيروس كورونا

وأوضح عدد من الأطباء الصينين أن اختبار المسحة الشرجية يسهم فى الحصول على معلومات أكثر دقة بأعداد المصابين، على الرغم من صعوبة إجراء المسحات الشرجية والتي لاتقل صعوبتها عن مسحة الحلق.

وفى سياق متصل تسعى الصين إلى تطعيم 50 مليون شخص خلال الفترة الراهنة، ما يمثل 4% من سكانها، وهو معدل منخفض جدًا لمنع انتقال العدوى الجماعي.