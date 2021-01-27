شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تبدأ تطعيم سكانها بلقاح فيروس كورونا نهاية فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة نيكي اليابانية، أن شركة استرازينيكا AstraZenec سترخص لشركة التكنولوجيا الحيوية اليابانية JCR Pharmaceutical لإنتاج حوالي 90 مليون جرعة من لقاح كورونا، لمساعدة اليابان على تجنب النقص والتأخير، وذلك وفقا لما ذكرته وكالةReuters .

وقالت نيكي، إن الحكومة وافقت في ديسمبر على شراء 120 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد على أن تبدأ عمليات التسليم في مايو، كما أنه من المرجح أن تبدأ اليابان في تلقيح سكانها اعتبارًا من نهاية فبراير.تنتج الشركة هرمونات النمو البشري، وعلاج فقر الدم الكلوي، من بين أدوية أخرى.

وأكدت الوكالة، أنه من خلال إنتاج اللقاح في اليابان، قد تتطلع اليابان إلى تجنب التأخير المحتمل في عمليات التسليم، و ومن المتوقع أن توافق اليابان على لقاح شركة فايزر، وقد طلبت 75 مليون جرعة من هذا اللقاح.

من المرجح أن تبدأ اليابان في تلقيح سكانها اعتبارًا من نهاية فبراير.قال تارو كونوا الوزير المسؤول عن برنامج التطعيم الشامل، اليوم الأربعاء، إن اليابان ستقوم أولاً بتلقيح الطاقم الطبي في الخطوط الأمامية، ومن المرجح أن تبدأ في تلقيح المواطنين المسنين اعتبارًا من أبريل.

وتواجه اليابان، وهي آخر دولة صناعية كبرى تبدأ في إطلاق العنان لتطعيم لقاح كورونا، عقبات لوجستية كبيرة، يقول بعض الخبراء إنها ستجعل من الصعب عليها تطعيم جزء كبير من سكانها قبل انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو اعتبارًا من يوليو.