مليونير كندى وزوجته ينتحلان صفة عمال نظافة للحصول على لقاح كورونا

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القاهرة - سامية سيد - انتحل مليونير كندى وزوجته صفة عمال نظافة، من أجل تخطى قائمة الانتظار للحصول على لقاح فيروس كورونا ، بعد أن خططا للسفر لمسافة تزيد 1000 ميل من موطنه بكندا إلى مدينة بيفر كريك التي تقع بإحدى الولايات الأمريكية، التي أعلنت عن توفير اللقاح لسكانها المحليين، للوقاية من فيروس كورونا، طبقا لتقرير نشر في صحيفة الديلى ستار.



مليونير كندى وزوجته ينتحلا صفة عمال نظافة للحصول على لقاح كورونا

وخطط الزوج المليونير رودني بيكر، 55 عامًا ، وزوجته إيكاترينا بيكر البالغة من العمر 32 عامًا، لانتحال صفة عمال نظافة بعد أن سافرا إلى المدينة الأمريكية التي تقع بولاية مينيسوتا، على متن طائرة خاصة، حتى تمكن من الوصول الى الولاية الامريكية، ثم تسللا إلى المدينة المشار إليها، وانتحلا صفة عمال نظافة بأحد الفنادق، وزعما أنهما مقيمان بالمدينة من خلال تزوير بعض الأوراق الرسمية التى تؤكد صحة هويتهما، وانتمائهما للمدينة، وبالفعل حصلا على جرعات اللقاح المجانى ضمن حملة التطعيمات التى أطلقتها الولاية من خلال توفير جرعات مودرنا الأمريكى الفعال ضد فيروس كورونا.



مليونير كندى ينتحل صفة عامل نظافة للحصول على لقاح كورونا

ونجحت السلطات الأمنية في إيقاف الزوجين عند عودتهما إلى فانكوفر عقب الاشتباه بهما، وبالفعل تم ضبطهما واحتجازهما بتهمة انتحال الصفة وتهمة عدم خضوعهما للعزل الصحى والسفر دون الحصول على موافقة طبية مسبقة، حيث تعرض الزوجان إلى غرامة مالية قدرها 1150 دولارًا ، أو قد يتعرضان للحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وأكدت السلطات الصحية أن الزوجين عرضا المواطنين للخطر بسبب السفر لمسافات بعيدة دون خضوعهما لإجراء مسحة للفيروس، ولم يخضعا إلى إجراءات الحجر الصحى مما يعرض الطاقم الطبي للخطر.

وكان الطاقم الطبي بالمدينة الأمريكية، أعلنوا عن توفر لقاح مودرنا لصالح مواطنى المدينة.