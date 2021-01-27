شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا ببريطانيا تتجاوز الموت بالطاعون والإيدز والحروب فى 75 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت المملكة المتحدة إلى علامة فارقة قاتمة في عدد الوفيات المرتبطة بـ فيروس كورونا ، متجاوزة وباء الطاعون العظيم، ووباء الإيدزمجتمعين، ومع تسجيل 1631 حالة وفاة أخرى أمس الثلاثاء بسبب كورونا، يصبح العدد الإجمالي الآن أكثر من 100000.

ووفقا لتقرير صحيفة ديلى ستار" dailystar"، عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مؤتمرا صحفيا بمناسبة العدد الهائل للقتلى، حسبما ذكرت صحيفة إندبندنت.

أثناء المؤتمر، حذر خبراء طبيون من أن الوفيات ستظل عند مستوى مرتفع خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل، وأشاروا أن عدد القتلى من الطاعون العظيم ووباء الإيدز والهجمات الإرهابية والحروب مجتمعة في آخر 75 سنة بلغت 99500 وفاة.



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فى حين تمتلك المملكة المتحدة الآن أعلى عدد من القتلى في أوروبا ، والذى وصل إلى 100000 هو ضعف عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الخاطفة.

قال كريس هوبسون ، الرئيس التنفيذي لمقدمي الخدمات الصحية الوطنية NHS Providers: " لن نعرف التأثير الحقيقي لـ فيروس كورونا لفترة طويلة قادمة بسبب آثاره على المدى الطويل."

وأضاف: "لكن بالإضافة إلى معدل الوفيات المرتفع ، فإن الأمر المثير للقلق بشكل خاص هو أن هذا الفيروس قد وسع التفاوتات الصحية وأصاب السود والآسيويين والأقليات العرقية بشكل غير متناسب.

وأشار: "للأسف، يمتلك الفيروس القدرة على تدمير المزيد من الأرواح، و لهذا السبب يجب علينا جميعًا أن نظل يقظين وأن نتبع بدقة قواعد التباعد التي تقيد الاتصال الاجتماعي ، مهما بدت مرهقة ".