شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية:طرح اختبار يوفر نتائج خلال 30دقيقة ولقاح كورونا بـ50 دولة غنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مديرعام منظمة الصحة العالمية، في بيان له اليوم، خلال مناقشة حول لقاحات كورونا، بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE)اليوم الأربعاء، لقد اختبرنا هذا الوباء بشكل لم يسبق له مثيل، والآن حتى عندما طورنا اللقاحات في وقت قياسي، فإنه يختبرنا مرة أخرى.

وقال،فى بيان له اليوم، إن المساواة في اللقاحات ليست مجرد واجب أخلاقي، إنهاء هذا الوباء يعتمد عليه، موضحا إن هذا المبدأ الأساسي هو مبدأ اعترفت به العديد من الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية بدعمها للوصول إلى مسرع أدوات كورونا التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وقال، على مدار الأشهر الـ 9 الماضية، كانت هذه الشراكة التاريخية ترسي الأساس للتوزيع العادل ونشر الأدوات المنقذة للحياة، موضحا إن لدينا اختبارات سريعة جديدة توفر نتائج في أقل من 30 دقيقة، وسيتم طرحها قريبًا، مضيفا لقد حددنا عقار ديكساميثازون لعلاج المضاعفات الشديدة الناتجة عن كورونا، والذي يتم تخزينه لاستخدامه في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ويعد تطوير واعتماد لقاحات آمنة وفعالة بعد أقل من عام من ظهور هذا الفيروس الجديد إنجاز علمي مذهل، إنه يمنحنا جميعًا مصدر أمل نحتاج إليه بشدة.

وقال، يوجد لقاح واحد الآن في قائمة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ، و3 لقاحات مصرح باستخدامها في حالات الطوارئ من قبل السلطات التنظيمية الصارمة.

تعمل منظمة الصحة العالمية على تسريع المراجعة التنظيمية للعديد من اللقاحات الأخرى لإدراجها في حالات الطوارئ، وذلك بالتعاون مع الحكومات الوطنية والهيئات الإقليمية مثل وكالة الأدوية الأوروبية.

وأوضح، لقد حصلت مبادرة كوفاكس COVAX " التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتوفير لقاحات كورونا"، على ملياري جرعة من 5 منتجين، مع خيارات بشأن أكثر من مليار جرعة إضافية لعام 2021، وأوائل عام 2022، نتوقع أن تقوم مبادرة كوفاكس COVAX بتسليمه لأول مرة الشهر المقبل.

وقال، معًا تغلبنا على الحواجز العلمية والحواجز القانونية والحواجز اللوجستية والحواجز التنظيمية، ولكن حتى مع بدء توزيع اللقاحات الأولى، فإن وعد الوصول العادل معرض لخطر جسيم، مؤكدا، إننا نواجه الآن الخطر الحقيقي المتمثل في أنه حتى عندما تجلب اللقاحات الأمل إلى أولئك الذين يعيشون في البلدان الغنية، يمكن أن يتخلف الكثير من العالم عن الركب.

وأكد، يتم الآن إعطاء لقاحات كورونا في 50 دولة حول العالم، وجميعها تقريبًا دول غنية، تم توزيع 75% من الجرعات في عشرة بلدان فقط، موضحا أنه من المفهوم أن الحكومات تريد إعطاء الأولوية لتطعيم العاملين الصحيين لديها وكبار السن أولاً.

ولكن ليس من الصواب أن يتم تطعيم البالغين الأصغر سنًا والأكثر صحة في البلدان الغنية قبل العاملين الصحيين وكبار السن في البلدان الفقيرة. أتمنى أن تفهم هذا.

وأوضح أنه مما يزيد الوضع تعقيدًا حقيقة أن معظم الشركات المصنعة قد أعطت الأولوية للموافقة التنظيمية في البلدان الغنية، بدلاً من تقديم ملفات كاملة إلى منظمة الصحة العالمية من أجل قائمة استخدامات الطوارئ.

يجب أن نعمل معًا لمنح الأولوية لمن هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض خطيرة والموت، في جميع البلدان، إن ظهور متغيرات سريعة الانتشار يجعل طرح اللقاحات سريعًا ومنصفًا أكثر أهمية مضيفا، يترك نهج "أنا أولاً" أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً في العالم في خطر، كما أنه يدمر نفسه، هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الوباء والقيود اللازمة لاحتوائه والمعاناة الإنسانية والاقتصادية.

وجدت دراسة نشرت هذا الأسبوع من قبل مؤسسة أبحاث غرفة التجارة الدولية أن قومية اللقاح يمكن أن تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 9.2 تريليون دولار أمريكي، وأن نصف هذا المبلغ - 4.5 تريليون دولار - سيتم تكبده في الاقتصادات الأكثر ثراءً.

وقال الدكتور تيدروس، إن المشاركة السريعة والعادلة للجرعة أمر بالغ الأهمية إذا أردنا التغلب على هذا الوباء، موضحا أنه في حين أن العديد من الدول الأوروبية قد قدمت مساهمات مالية سخية لمبادرة كوفاكس COVAX ، لا تزال هناك حاجة إلى أموال لإكمال شراء هدف ملياري جرعة.

من المهم بنفس القدر أن يتلقى كوفاكس COVAX تبرعات في الوقت المناسب بجرعات إضافية من اللقاح التي حصل عليها العديد من البلدان.

هذه وسيلة مهمة أخرى يمكن لمبادرة كوفاكس COVAX من خلالها تخصيص جرعات اللقاح بشكل منصف لحماية مجموعات سكانية إضافية.

وأضاف، لقد اشترت العديد من البلدان لقاحات أكثر مما تحتاج، من المهم أن يتلقى كوفاكس COVAX هذه الجرعات الإضافية قريبًا، وليس بقايا الطعام بعد عدة أشهر من الآن.

وأكد، نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة من الحكومات ومنتجي اللقاحات والمجتمع العالمي للتحدث عن المساواة في اللقاحات، مضيفا، طلبي إلى جميع البلدان أن تعمل في تضامن، فقط من خلال العمل معًا يمكننا إنهاء هذا الوباء.

لدي 5 إجراءات حاسمة يجب على البلدان اتخاذها:

أولاً: لتحديد الأولويات: نحتاج إلى حماية مرفق كوفاكس COVAX، والتأكد من أنه يمكن أن يعمل على النحو المتوخى، يجب تزويد منظمة الصحة العالمية ببيانات اللقاح في نفس الوقت مع المنظمين الآخرين، بحيث يمكن الإسراع في توفير اللقاحات لجميع البلدان.

ثانيًا: للعمل بإنصاف: يجب مشاركة الجرعات الزائدة، أو يجب على الدول تعليق حقوقها في الوصول إلى جرعات كوفاكس COVAX ، بمجرد تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن لديها، للسماح للبلدان الأخرى بفعل الشيء نفسه،

ثالثًا: لتحمل المسؤولية: يجب على جميع الشركاء الوفاء بالوعود التي قطعوها والقيام بكل ما هو ممكن لزيادة حجم اللقاحات المعتمدة، بما في ذلك من خلال زيادة الإنتاج ونقل التكنولوجيا والترخيص،

رابعًا: لكي نكون مستعدين: يتعين على جميع البلدان التأكد من وجود الآليات التنظيمية واللوجستية لبدء وتوسيع نطاق الاختبارات والعلاجات واللقاحات، وضمان عدم إهدار أي جرعة.

خامسًا: للتحلي بالشفافية: ندعو جميع الدول التي لديها عقود ثنائية، إلى التحلي بالشفافية بشأن هذه العقود مع مبادرة كوفاكس COVAX ، بما في ذلك الكميات والأسعار ومواعيد التسليم.

البرلمانات لها دور حاسم تلعبه، في كل من الدعوة والمشاركة المجتمعية، في مساءلة الحكومة، في مكافحة المعلومات المضللة، وفي تخصيص ميزانيات كافية لأولويات السياسة.

أخيرًا، أود أن أشير إلى أن لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، المنعقدة بموجب اللوائح الصحية الدولية، قررت أن طلب إثبات التطعيم للمسافرين الدوليين لا معنى له في الوقت الحالي.

لا يعتبر المسافرون مجموعة عالية الخطورة، ولا يوجد أي دليل على أن اللقاحات تقلل من انتقال العدوى.

وأضاف، يمكن أن يكون عام 2021، عام الأمل المتجدد، عندما نتغلب على المرحلة الحادة من الوباء، يجب أن نتأكد معًا من أن تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن جاري في جميع البلدان خلال المائة يوم الأولى من هذا العام.

بقي لدينا 74 يوما، الوقت قصير والمخاطر لا يمكن أن تكون أكبر.