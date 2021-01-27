شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: 1.3 % من سكان العالم مصابون بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 100 مليون و270 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فى العالم، أى نحو 1.3 % من سكان العالم. وتوفي أكثر 2.1 مليون بسبب المرض. ويصاب بالفيروس فرد كل 7.7 ثانية في المتوسط منذ بداية العام.

كما أظهرت بيانات الجامعة البحثية أن عدد المتعافين يقترب من 55.4 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و157 ألف حالة.



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فيما أظهر تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات وطنية رسمية أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا بلغ 100,010,798 إصابة، حتى الساعة، في حين بلغ عدد الذين حصد الوباء أرواحهم من بين هؤلاء المصابين 2,151,242 شخصاً.

وتشكل أشد البلدان تضررا من الجائحة، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا، أكثر من نصف الإصابات المسجلة.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC حذرت من انتشار السلالة البريطانية الجديدة في 12 ولاية أمريكية، والتى تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة قبل نهاية العام الماضى.