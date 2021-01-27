كل ما تريد معرفته عن الإغماء عند الأطفال

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القاهرة - سامية سيد - الإغماء عند الأطفال يحدث بشكل شائع، وقد يكون له أسباب عديدة وقد يكون مصحوباً بالتشنجات، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على ما يجب على الآباء مراقبته، والاختلافات بين الإغماء ونوبات التشنجات، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

س: ما هو الإغماء عند الاطفال؟

عندما يحدث الإغماء تنخفض مؤقتًا إمداد الدم - والأكسجين الذي يجلبه الدم إلى الدماغ، يؤدي هذا إلى فقدان الطفل للوعي، وأحيانًا السقوط ، وفي الحالات الشديدة ، يصاب الطفل بنوبة قصيرة من التشنجات.

يحدث الإغماء عادةً عند الأطفال خلال سنوات ما قبل المراهقة ويمكن أن يحدث أيضًا في وقت سابق ، ولكن هذا أقل شيوعًا وعادة ما يتغلب الأطفال على الإغماء.

س: ما أسبابه؟

ج: يغمى على الأطفال بسبب نقص إمداد الدماغ بالدم تشمل محفزات هذا الانخفاض في إمدادات الدم ما يلي:

-الجفاف.

-الأدوية.

- تناول الطعام بشكل غير صحيح.

المرض.

الوقوف لفترة طويلة.

نادرًا ما تتسبب أمراض القلب أو الأمراض الأخرى في حدوث إغماء متكرر.

س: ما الذي يجعل الطفل عرضة للإغماء؟

ج: بعض الأطفال أكثر عرضة من الناحية الجينية للإغماء من غيرهم على سبيل المثال ، ربطت الأبحاث بعض أنواع الإغماء العصبي القلبي بالجينات، وهو السبب الأكثر شيوعًا للإغماء عند الأطفال.

يحدث الإغماء العصبي القلبي (إغماء وعائي مبهمي) عند الأطفال عندما يُغمى عليهم لأن أجسامهم تبالغ في رد فعلها تجاه شيء يزعجهم، تجربتهم وعواطفهم تجعل الدماغ يرسل إشارة إلى القلب ، مما يجعل القلب يبدأ في الضخ ببطء ثم ينخفض ​​ضغط الدم، وينخفض ​​إمداد الدماغ بالدم.

يمكن أن يحدث الإغماء الوعائي المبهمي عندما يشاهد الطفل فيلمًا يحتوي على بعض الدم أو العنف أو أي شكل مرئي آخر مخيف يفقد بعض الأطفال وعيهم عندما يذهبون إلى عيادة الطبيب للقاح أو فحص الدم.

هناك العديد من العوامل الوراثية ، ولكن عادة ما تؤثر العوامل البيئية على هؤلاء الأطفال المعرضين للخطر أيضًا.

س: ما هي العلامات التي تدل على إصابة طفلك بالإغماء؟

تشمل العلامات التي تشير إلى أن طفلك على وشك الإغماء ما يلي:

دوخة.

غثيان.

الشعور بأن العالم يدور ، أو أن كل شيء أسود أو غير واضح.

تبدأ الأصوات في الظهور مكتومة.

قد يقول "سأفقد الوعي."

س: ما الفرق بين نوبات الإغماء الشديد والصرع؟

ج: يمكن لأي شخص يفقد إمداد الدماغ بالدم والأكسجين أن يصاب بنوبات صرع، لكن هذه النوبات تميل إلى أن تكون قصيرة ، ويتعافى الأطفال بسرعة لن تظهر عليهم أي أعراض بعد النوبة.

ولكن عندما يصاب الطفل بنوبات تحدث بشكل اعتيادي وبدون سابق إنذار ، فإننا غالبًا ما نشخصهم على أنهم مصابون بالصرع (اضطراب النوبات) ولا علاقة لاضطرابات النوبات بإمداد الدم والأكسجين في الدماغ. في هذه الحالة ، يتهيج جزء من الدماغ خارج أنماطه الطبيعية.