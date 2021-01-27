شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليون أمريكى يحصلون على لقاح فيروس كورونا بواقع 7% من السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مودرنا Moderna أنها في طريقها لتقديم 100 مليون جرعة لقاح إلى أمريكا بحلول مارس و200 مليون بحلول يونيو، حيث تم تطعيم 7.1% من السكان، ويزيد بايدن الهدف إلى 1.5 مليون جرعة في اليوم.

وتقول الشركة إنها زودت الحكومة الفيدرالية حتى الآن بـ 30.4 مليون جرعة، وتأمل في إنتاج مليار بحلول نهاية العام.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس جو بايدن بأن تبدأ الولايات المتحدة قريبًا في استخدام 1.5 مليون جرعة يوميًا، أي 500 ألف أكثر من هدفه الأصلي.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن حوالي 24 مليون أمريكي فقط أي 7.1 % من السكان تلقوا اللقاح، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لديها لقاحان فقط تم الموافقة عليهما، ولا تزال تنتظر الحصول على لقاحات من جونسون آند جونسون Johnson & Johnson واسترازينيكا AstraZeneca / من جامعة أكسفورد ليتم اعتمادهما.

واكدت الصحيفة ، لقد التزمت شركة مودرنا بتزويد الولايات المتحدة بنفس كمية اللقاحات - 200 مليون - التي تمتلكها شركة Pfizer وشريكتها الألمانية BioNTech SE، ومع ذلك، بموجب الاتفاق مع شركة فيازر Pfizer ، فإن الحكومة الأمريكية لديها خيار شراء 400 مليون جرعة إضافية ، تكفي لـ 200 مليون شخص.

التزمت شركة جونسون آند جونسون بتقديم 100 مليون جرعة بحلول يونيو، وهو ما قاله المدير المالي جو وولك، إن الشركة "واثقة" من قدرتها على القيام بذلك، على الرغم من أن لقاح الشركة لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA".

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة 300 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد ومرخصًا لشركة استرازينيكا AstraZeneca ، ولكن ليس حتى خريف 2021. حيث لم توافق هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على هذا اللقاح بعد.

قال بايدن، إنه لن يمر وقت طويل قبل أن تتمكن الولايات المتحدة قريبًا من تطعيم 1.5 مليون شخص يوميًا، وهذا يزيد بنحو 500 ألف جرعة عن الهدف الأصلي لإدارته، وهو مليون تطعيم في اليوم في أول 100 يوم له في المنصب.