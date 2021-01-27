أسباب تعب الحمل في الشهر السابع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 04:36 مساءً -

تعاني المرأة من أعراض مختلفة على مدار أشهر الحمل، وينتمي الشهر السابع إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحمل ..من هنا كان شعور الحامل بالتخوف على نفسها وصحة الجنين..الدكتور إبراهيم ألخلوصي استشاري طب النساء والتوليد يوضح أعراض الحمل في الشهر السابع وتغيرات الجسم خلال هذا الشهر إضافة إلى توضيح أسباب تعب الحمل

أعراض الحمل في الشهر السابع

تعب الحمل..لكبر حجم الجنين

الشعور بعدم الارتياح: وذلك نتيجة كبر حجم الجنين وزيادة انتفاخ البطن.

صعوبة في المشي: حيث أن الطفل يضغط على الساقين، مما يسبب الشعور بألم وعدم القدرة على المشي أو الحركة بشكل عام.

زيادة الرغبة في التبول: أيضًا يزداد ضغط الطفل على المثانة مع تقدم الحمل.

قد تشعر المرأة بوجع وألم في أسفل الظهر.. بسبب الضغط الإضافي للجنين وزيادة الوزن.

تغيرات في الحالة المزاجية: تتناقض المشاعر لدى المرأة بين السعادة والقلق والتعب.

الإصابة بتقلصات متكررة وتشنجات في البطن: يمكن أن يحدث هذا نتيجة تمدد عضلات الرحم والضغط على منطقة البطن من أسفل.

زيادة الشعور بالحرارة: خلال الحمل، يزداد التمثيل الغذائي في الجسم ويصبح أكثر دفئًا، مما يجعل المرأة تشعر بالحرارة والتعرق

صعوبة النوم: وذلك نتيجة كبر حجم البطن والشعور ببعض الألم في الجسم، مما يؤدي إلى صعوبة النوم، إضافة للتقلبات المزاجية

يمكن أن تصاب المرأة ببعض الاضطرابات الهضمية خلال المرحلة الأخيرة من الحمل، وتعاني من الانتفاخ والغازات والإمساك.

تغيرات جسم المرأة في الشهر السابع

في السابع..تورم وانتفاخ في بعض أجزاء الجسم

طراوة الصدر تزداد ويصبح أثقل وأكبر في الحجم، ويصبح لون الحلمات داكنًا ، يمكن أن يبدأ إنتاج حليب الثدي

تتغير طريقة مشي المرأة بشكل لا إرادي لدعم حجم البطن الكبير، حيث يميل الجزء العلوي من الجسم للخلف.

يمكن أن تصاب المرأة بانتفاخ وتورم في بعض أجزاء الجسم مثل اليدين والقدمين

نصائح التخلص من تعب الحمل في الشهر السابع

الاهتمام بالتغذية لتفادي الاضطرابات الهضمية

يجب على المرأة الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة لتفادي الإصابة بالاضطرابات الهضمية التي تزداد خلال هذه المرحلة.

تعد رياضة المشي من أهم ما يُنصح به أثناء فترة الحمل ، وخاصةً في هذه المرحلة، حيث تساعد في الحفاظ على نشاط ومرونة الجسم.

الملابس المصنوعة من القطن هي الخيار الأمثل للمرأة الحامل، حيث أنها مريحة وتمتص العرق وبالتالي تساعد في تفادي الشعور بالحرارة ، ويفضل اختيار الملابس بألوان فاتحة وأن تكون واسعة وخفيفة.

هناك أهمية للحركة خلال المرحلة الأخيرة من الحمل، ولكن مع تجنب الإرهاق الشديد وبذل المجهود الشاق، والحصول على الراحة والاسترخاء.

الابتعاد عن رفع الأشياء الثقيلة ؛ لأنها يمكن أن تضغط على البطن وتؤثر بالسلب على صحة الجنين.

قد تشعري بالقلق حول احتمال إصابتكِ بمخاطر تهدّد سلامة الحمل ، و يمكنك تجنّبها من خلال الزيارة الدوريّة للطبيب المُختصّ

أسباب تعب الحمل في الشهر السابع

تعب الحمل..لارتفاع نسبة السكري في الدم

ظهور بعض الأعراض لا يعني إصابة الحامل بحالةٍ صحيّة خطيرة بشكلٍ مؤكّد مثل:

ارتفاع نسبة السكّري في الدم

ويحدث للحوامل نتيجةً للتغيّرات الهرمونيّة الحاصلة، مما يؤثّر على فاعليّة الأنسولين؛ ليُصبح غير قادر على أداء وظيفته بشكلٍ فعّال، وبالتالي ترتفع نسبة الجلوكوز في الدم عن المُستوى الطبيعي

تسمم الحمل

يؤثر تسمّم الحمل الطفيف على 6% من الحوامل، أمّا الحاد فهو يتطوّر في 1- 2% من الحوامل فقط،وعادةً تعزى هذه الحالة إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يُصاحبه تسرّب البروتين في البول

المخاض المبكر

يحدث المُخاض المُبكّر عندما تشعرين بجميع أعراضه في وقتٍ سابقٍ لأوانه بأكثر من ثلاثِ أسابيع، فيترتّب على ذلك الولادة المُبكّرة

إصابة الجنين بعيوبٍ خلقيّة.

بناءً على ارتفاع نسب الولادة المُبكّرة، من المُهمّ معرفة أهمّ الأعراض المُصاحبة له التي يُمكن ان تشعري بها

آلام أسفل الظهر بشكلٍ مُستمرّ أو مُتقطّع

تعب الشهر السابع..آلام أسفل الظهر

شعوركِ بالتقلّصات في أسفل البطن كل 10 دقائق أو أكثر.. الشبيهة بالتي تشعرين بها أثناء الدورة الشهريّة.

تسرّب السوائل والإفرازات من المهبل. الشعور بالغثيان والتقيؤ، إضافةً إلى الإسهال.

زيادة كميّة الضغط في الحوض أو المهبل. النزيف المهبلي، ويشمل ذلك الطفيف منه.

تمزّق الأغشية المُبكّر

لا يوجد سببٌ مُعيّن لتمزّق الأغشية مٌبكّرًا، لكن يمكن أن تُسهم بذلك

الالتهابات التي تصيب عنق الرحم أو المهبل.

تعب الحمل في الشهر السابع

إفراط تمدّد الكيس المُحيط بالجنين، لزيادةٍ في كميّة السائل الأمينوسي المُحيط بالجنين، أو لحملكِ بالتوائم.

خضوعكِ لعمليّاتٍ جراحيّةٍ أو استخلاص الخزعات من عنق الرحم. إصابتكِ بتمزّقٍ في الأغشية في حملٍ سابق.

انفصال المشيمة

تُعدّ المشيمة العضو المُهمّ الذي يُزوّد الطفل بالأكسجين المُنتَقل من الأم إلى طفلها في الرحم، ويقصد بانفصال المشيمة، حالةّ صحيّة تتمثّل بانفصال المشيمة كليًّا أو جزئيًّا؛ لتنقص بذلك المواد الواصلة إلى الجنين، سواءً أكانت الأكسجين أم المواد المُغذّية

المشيمة المُنزاحة

تعد إحدى أسباب نزول الدم في الشهر السابع من الحمل. عادةً ما يكون النزيف غير مؤلم، يُصاحبه تقلّصات الرحم وآلام البطن. تتراوح شدّة النزيف من الخفيف إلى الشديد.

تأخّر نموّ الجنين

ويحدث ذلك سبب اضطرابات المشيمة ؛ فهي تؤدي إلى عدم تزويد الجنين بالعناصر الغذائيّة التي يحتاجها للنموّ بالشكل الطبيعي، وقد تؤثّر المشاكل الكروموسوميّة أو العدوى

التموضع الخاطئ للطفل

مع اقتراب المرأة من موعد ولادتها، يستقرّ الجنين داخل الحوض بوضعيّةٍ مُعيّنة، حيث يكون الرأس إلى الأسفل داخل الرحم، وهُناك بعض الوضعيّات التي قد تُعد غير طبيعيّة وتحتاج إلى التدخّل الطبي

كثرة التبوُّل

غالبًا ما يُنسب التبوّل المُتكرّر أثناء الحمل إلى التغيّرات الهرمونيّة أثناء هذه الفترة، إضافةً إلى زيادةٍ في كميّة وسرعة الدورة الدمويّة في الجسم