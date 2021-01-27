صحة ورشاقة

أعراض شائعة لسلالة كورونا البريطانية.. منها الإرهاق وألم العضلات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصل مسح بريطاني إلى أن الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بالسلالة البريطانية من أكثر عرضة للإصابة بالسعال واحتقان الحلق والإرهاق.

وأكد المسح أن هؤلاء المصابين يقل لديهم احتمال فقدان حاستي التذوق والشم.

ومن المعتقد أن هذه السلالة، التي اكتشفت في جنوب شرق بريطانيا خلال ديسمبر/ كانون الأول، أسرع انتشارا وربما تكون مرتبطة بارتفاع نسبة الوفيات وذلك رغم أن البيانات تشير إلى أن زيادة معدلات الوفيات غير مؤكدة وليست شديدة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن اختلافات أخرى لوحظت بين المصابين بهذه السلالة وغيرهم من مرضى كوفيد-19.

وأضاف، في تحليل لخصائص المصابين بكوفيد-19 بإنجلترا في الفترة من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن فقدان حاستي التذوق والشم أقل شيوعا بكثير في المصابين بالسلالة الجديدة عن غيرهم.

وأكد أن أعراضا أخرى أكثر شيوعا في المصابين بالسلالة البريطانية وأوضحها في السعال واحتقان الحلق والشعور بالتعب وألم العضلات وارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح أنه لا يوجد دليل على وجود اختلاف في الأعراض الخاصة بالجهاز الهضمي أو ضيق التنفس أو الصداع.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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