فلسطين تواجه كورونا بـ100 ألف جرعة من اللقاح الروسي في فبراير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن مبعوث السلطة الفلسطينية بموسكو قوله إن السلطة تعتزم شراء 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" في فبراير.

وقال عبد الحفيظ نوفل، السفير الفلسطيني لدى روسيا، إن موسكو ستقدم 10 آلاف جرعة مجانية من اللقاح.

من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة‭‭ ‬‬الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 5 وفيات و603 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و655 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزيرة أن قطاع غزة سجل 327 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة الـ7 مساء حتى الـ6 صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار الفيروس.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس/آذار الماضي بلغ 176678، تعافى منها 165677 وتوفي 1982.