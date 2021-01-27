دليلك لأبرز الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر اتباع التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة أبرز الحلول للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وينتمي فيروس كورونا إلى عائلة كبيرة من فيروسات الجهاز التنفسي، ويسبب بعضها أمراضًا أقل من غيرها مثل نزلات البرد وأمراض أخرى أشد مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة.





وتنتقل بعض هذه الفيروسات بسهولة من شخص لآخر، عكس فيروسات أخرى، لذلك نصحت منظمة الصحة العالمية باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من مخاطر هذا الوباء العالمي.

فما هي أبرز هذه الإجراءات الاحترازية؟

- الالتزام التام بارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

- تجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص لديه أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا.

- استخدام المنديل عند السعال والعطس والتخلص منه فورا بعد الاستخدام.

- تجنب البصق في الأماكن العامة، ولمس العينين أو الأنف أو الفم.

- استخدام الجزء العلوي للأكمام أو الذراع المثني إذا لم يتوفر منديلا في حالة العطس.

- غسل الفواكه والخضراوات جيدا.

- الحرص على تطهير الأسطح في المنزل والمكتب.

- طهي المنتجات الحيوانية والطيور والبيض جيدا.

- تجنب التعامل مع الحيونات البرية أو حيوانات المزارع الحية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية.





تنظيف وتعقيم اليدين

يشكل تنظيف وتعقيم اليدين بالماء والصابون ومواد التعقيم من أبرز الإجراءات التي تحمي من انتقال الفيروس.

ونصحت وزارات الصحة في العالم بتنظيف اليدين في الحالات الآتية:



- بعد السعال أو العطس.

- عند رعاية المرضى.

- قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام.

- قبل تناول الطعام.

- بعد استخدام دورات المياه.

- عند اتساخ اليدين.

- بعد التعامل مع الحيونات أو فضلاتها.



