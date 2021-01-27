"لسان كوفيد".. معلومات عن أحدث علامات الإصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصلت دراسة جديدة إلى أن التغييرات التي تطرأ على الفم أو اليدين أو القدمين قد تكون أحدث علامات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجد باحثون إسبان أن 25 % من مرضى "كوفيد-19" الذين شوهدوا في أبريل 2020 يعانون من التهاب اللسان أو نتوءات وتقرحات على اللسان، وكان حوالي واحد من كل 4، مصاباً بما يسمى "لسان كوفيد"، والذي يتضمن التهاباً وانتفاخات وتورماً به، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وحلل الباحثون حالة 666 مريضاً بـ"كوفيد-19" ممن تتراوح إصابتهم من الخفيفة إلى المتوسطة، تم علاجهم في الفترة ما بين 10 و25 أبريل 2020 في مستشفى ميداني في مدريد، والذي بناءً عليه، لوحظ وجود تغيرات في لسان واحد من كل 4 مرضى (25.7%)، وهو ما أصبح يعرف باسم "لسان كوفيد".





وكان التغيير الأكثر شيوعاً هو التهاب الحليمي اللغوي العابر أو ما يعرف بـ"نتوءات الكذب- transient lingual papillitis"، وهو التهاب في الحليمات، أو نتوءات صغيرة على سطح اللسان.

وقال الفريق الطبي من مستشفى يونيفرسيتاريو لاباز في العاصمة الإسبانية مدريد، إنه يجب على الأطباء والممرضات فحص تجاويف الفم والأيدي والأقدام للمرضى المشتبه في إصابتهم بـ"كوفيد-19"، من أجل تشخيصهم بسرعة أكبر.

ونشرت النتائج في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية في شكل "رسالة بحثية" في سبتمبر الماضي، لكنها قدمت الثلاثاء الماضي.

وبالإضافة إلى "لسان كوفيد"، وجدوا أن 45.7% من المرضى أبلغوا عن تغيرات في أيديهم أو أقدامهم، منها احمرار وحرقان وخلايا في راحة اليدين وباطن القدمين، وكانت الحالة الأكثر شيوعاً هي تقشر واسع النطاق للجلد، إذ تتساقط الطبقة الخارجية له.

كما أبلغ 6.9 % عن إصابتهم بالتهاب الفم القلاعي، والذي يحدث عند ظهور تقرحات الفم الحميدة وغير المعدية, وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ 6.6 % عن التهاب اللسان، وهو التهاب في اللسان يؤدي إلى تضخم حجمه وتغير لونه.



