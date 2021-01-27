البحرين تواجه "تحور كورونا" بقرارات جديدة.. تستمر 3 أسابيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، اكتشاف فيروس كورونا المتحور في عدد من الحالات، داعية إلى الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

وقال وكيل وزارة الصحة البحرينية، الدكتور وليد المانع، إنه نظرًا للمستجدات والمعطيات التي تتم دراستها بشكل دوري، وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تم اتخاذ عدد من القرارات تستمر لمدة 3 أسابيع.

وتشمل القرارات المتخذة تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلُم عن بُعد بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم، وإيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

وأكد المانع أن التأخير في تسليم التطعيمات في جميع أنحاء العالم يستوجب مزيدًا من الحذر من قبل الجميع، مطالبا بزيادة الالتزام بالتوازي مع انتظار وصول التطعيم، مبينا أن الخطة الوطنية للتطعيم مستمرة والتنسيق جار مع الشركات المصنعة للتطعيم لتوفيره بأسرع ما يمكن حسب خطط هذه الشركات للتصنيع والتوزيع.

وحث الجميع على البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وعدم إقامة التجمعات في المنازل وخارج إطار الأسرة الواحدة أو المحيط الاجتماعي المباشر، وعدم مخالطة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حتى داخل البيت الواحد لتجنب احتمالية نقل العدوى إليهم حفاظاً على سلامتهم.

