بـ355 مليون جرعة لقاح.. "كوفاكس" يحصن شرق المتوسط ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن برنامج كوفاكس لشراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19 يتوقع توريد 355 مليون جرعة إلى شرق المتوسط بحلول ديسمبر.

وأوضح إيفان هوتين، المسؤول بالمنظمة للصحفيين، أن الجرعات الأولى المقدمة من كوفاكس للمنطقة ستصل في فبراير/ شباط، مشيرا إلى أن البرنامج يتوقع توريد 25 مليون جرعة بحلول مارس/ آذار.

وتشمل منطقة شرق المتوسط في التقسيم الجغرافي لمنظمة الصحة العالمية دول الشرق الأوسط بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان والصومال وجيبوتي.

ويشارك في قيادة كوفاكس التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية وجهات أخرى، والبرنامج مصمم لضمان توزيع عادل للقاحات كوفيد-19 عالميا، ويهدف إلى توريد 1.8 مليار جرعة للدول الأكثر فقرا هذا العام.

وقال ريتشارد برينان، وهو مسؤول آخر بالمنظمة، إن 5 دول على الأقل في منطقة شرق المتوسط ستستفيد من الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 لكن قائمة الدول لم تؤكد بعد.

وأضاف برينان أن 8 دول في منطقة شرق المتوسط بدأت حملات تطعيم وسجلت 10 دول بالمنطقة ظهور سلالة متحورة جديدة واحدة أو أكثر من الفيروس لكن من المرجح أن تكون السلالات المتحورة أوسع انتشارا من ذلك.

