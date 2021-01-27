بيل جيتس يرد على "نظريات المؤامرة" حول كورونا: "جنونية وخبيثة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال بيل جيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، إنه فوجئ بحجم نظريات المؤامرة "الجنونية" و"الخبيثة" التي انتشرت عنه خلال جائحة كوفيد-19.

وأكد جيتس أنه يود استكشاف ما وراء تلك النظريات التي انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة الجائحة.

وأضاف جيتس أن ملايين المرات التي ترددت فيها على الإنترنت "نظريات المؤامرة الجنونية" عنه وعن أنتوني فاوتشي أكبر خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة ترسخت لأسباب منها اقتران الجائحة الفيروسية المخيفة بتنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب "رويترز".



وتابع: "لم يكن أحد ليتنبأ بأنني أنا والدكتور فاوتشي سنبرز على هذا النحو في هذه النظريات الخبيثة حقا".

تنحى جيتس عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوف في عام 2014 وخصص ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار من خلال مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية للجهود العالمية لمكافحة كوفيد-19، ويشمل هذا المبلغ دعما لبعض الشركات المصنعة للقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات المحتملة.



ومنذ بدأت الجائحة قبل عام انتشرت على الإنترنت ملايين المؤامرات وغذت انتشار المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا وأصوله ودوافع العاملين في مكافحته.

ومن هذه المزاعم أن الدكتور فاوتشي وجيتس اختلقا الجائحة لمحاولة السيطرة على الناس وأنهما يريدان التربح من انتشار الفيروس ويريدان استخدام اللقاحات في زرع رقائق إلكترونية يمكن تتبعها في أجساد الناس.

وتساءل جيتس "هل يصدق الناس فعلا هذا الكلام؟".

وقال: "سيكون علينا دراسة هذا الأمر في العام المقبل وتفهم كيف يغير هذا الأمر سلوك الناس وكيف كان من الممكن أن نقلل ذلك إلى أدنى حد ممكن؟".

وأشاد جيتس بفاوتشي وفرانسيس كولينز رئيس المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة ووصفهما بأنهما شخصان "بارعان" و"رائعان"، وقال إنه يتطلع إلى تمكنهما من العمل بكل كفاءة والنطق بالحق في عهد إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة.