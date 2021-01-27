المغرب يتسلم نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلم المغرب، الأربعاء، نصف مليون جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك مع استعداد البلاد لتصبح أول دولة أفريقية تبدأ حملة تطعيم وطنية ضد الفيروس.



وتعد هذه ثاني شحنة لقاحات تصل المغرب بعد تسلمه مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا من صنع معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

وأعلنت الحكومة أنها ستبدأ بتطعيم العاملين في مجال الصحة والأمن والتدريس هذا الأسبوع وأطلقت موقعا إلكترونيا ليسجل الآخرون أسماءهم للحصول على اللقاح.

ووقعت المملكة اتفاقا مع سينوفارم في أغسطس/ آب يتضمن إجراء تجارب سريرية في المغرب إضافة إلى إعلان خطط لإقامة مصنع للإنتاج.

وبحث العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الصيني أيضا التعاون في مجال اللقاحات، وفي سبتمبر/ أيلول وقع المغرب اتفاقا لشراء لقاح أسترازينيكا.

ويعتزم المغرب تطعيم 25 مليون نسمة، أي 80% من سكانه، في غضون 3 أشهر.

وقال مسؤولون بوزارة الصحة إن قدرة المغرب على إطلاق برنامج وطني واسع النطاق تعتمد على تدفق ثابت للإمدادات في ظل تزايد المنافسة العالمية على جرعات اللقاحات.

وارتفع إجمالي الإصابات في المغرب، الثلاثاء، إلى 467493 وبلغ مجمل الوفيات 8187.