صحة ورشاقة

13 وفاة و765 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأربعاء، انخفاض أعداد إصابات بتسجيل 765 إصابة جديدة و13 وفاة، وشفاء 1119 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 335 إصابة و893 حالة شفاء، فيما لن تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 116 ألفا و64 شخصا، بينهم 18 ألفا و856 حالة نشطة، ووفاة 1802 شخص.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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