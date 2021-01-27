سانوفي تنتج 125 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا لأوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم شركة سانوفي الفرنسية للأدوية، توريد أكثر من 125 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من الصيف المقبل.

وأعلنت الشركة، الأربعاء، في بيان، أنها تعتزم منح شركة "بيونتيك" حق الوصول إلى بنيتها التحتية الإنتاجية بغرض القيام بـ"خطوات التصنيع في مراحله المتأخرة"، لدعم توريد اللقاح.



ومن المقرر أن تتم عمليات التسليم الأولى من مرافق إنتاج "سانوفي" في مدينة فرانكفورت الألمانية في صيف عام 2021.

وقال بول هودسون، الرئيس التنفيذي لسانوفي، إن الشركة ستبدأ إنتاج جرعات من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال تموز/ يوليو المقبل.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن هودسون قوله إن سانوفي ستجهز جرعات اللقاح على نطاق واسع باستخدام المنتج الذي توفره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وهو ما سيؤدي إلى تسريع وتيرة توفير اللقاح.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن سانوفي ستتمكن من إنتاج نحو 100 مليون جرعة من اللقاح بنهاية العام الحالي حيث سيتم توزيعها في دول الاتحاد الأوروبي ومنها فرنسا.

وأشار هودسون إلى أن الشركة الفرنسية تواصل العمل على تطوير لقاح خاص بها مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الشركة حققت تقدما في اتجاه تطوير لقاح يعتمد على إعادة تشكيل البروتين، وأنها تستهدف طرح اللقاح في الأسواق خلال الربع الأخير من العام الحالي.