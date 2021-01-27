شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تخصص أول جائزة ابتكار في مجال التصنيع الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجمعية العلمية للصناعات الغذائية في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، تخصيص جائزة ابتكار لأول مرة في مجال التصنيع الغذائي، ضمن جوائز دريم مشرق السنوية لتشجيع البحث العلمي في مجال جودة وسلامة الغذاء.

وقالت الدكتورة تيسير محمود أبوبكر، أستاذ تكنولوجيا التصنيع الغذائي في جامعة الإسكندرية، رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، أن جائزة الابتكار تشترط أن تكون الفكرة تم نشرها ببحث علمي في إحدى الدوريات العلمية الكبرى بمصر أو تم تصنيع نموذج الإنتاج الخاص بها كما يشترط الحصول على براءة اختراع للفكرة لإثبات مدى جديتها.

وأضافت :«الجائزة الجديدة تأتي في إطار حرص الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية على تشجيع الباحثين المصريين على الابتكار وتطوير المنتج الغذائي النهائي بما يعود بالفائدة على المجتمع الصناعي وخلق الشراكة بين الجامعة والصناعة، وهو ما تستهدفه الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة، بما يعود بالنفع على المواطن والأسرة المصرية وكذلك تطوير المنتجات المحلية وزيادة الصادرات».

وأشارت إلى أن الجائزة الجديدة تأتي ضمن 3 جوائز أخرى تقدمها دريم مشرق للأغذية، لأفضل رسائل ماجستير ودكتوراه منشورة عام 2020، وكذلك أفضل ورقة بحثية في مصر في مجال جودة وسلامة الغذاء للعام الثالث على التوالي، وتقام احتفالية كبرى سنويا بجامعة الاسكندرية لتوزيع الجوائز للفائزين بحضور عميد كلية الزراعة وأساتذة جامعة الاسكندرية والفائزين من مختلف الجامعات ومراكز البحوث المصرية.