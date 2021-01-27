شكرا لقرائتكم خبر عن شركة فايزر تطور جرعة معززة للقاح كورونا لمحاربة السلالات الجديدة المتحورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن شركة فايزر تقوم بتطوير جرعة معززة وسط مخاوف من أن لقاح كورونا أقل فعالية ضد الأنواع شديدة العدوى من البرازيل وجنوب إفريقيا.

قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر Pfizer ، إن شركته ستطور جرعات معززة "في كل مرة" تجعل البديل أقل فعالية.

في الأسبوع الماضي، اقترحت الاختبارات المعملية أن اللقاح الحالي لشركة فايزر Pfizer عملت ضد طفرة بروتين السنبلة المشتركة بين المتغيرات في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، لم تعلن عن اختبار اللقاح ضد الطفرة التي ظهرت في جنوب أفريقيا والبرازيل التي قد تجعلها مقاومة للقاح.أكد بورلا، إنه على الرغم من الاعتقاد بأن اللقاح سيعمل ضد المتغيرات، فإن شركة فايزر تطور جرعات معززة.

قالت شركة مودرنا أمس، إنها تصنع جرعة معززة من جنوب إفريقيا بعد اكتشاف أن المناعة ضد البديل من لقاحها قد تتضاءل بشكل أسرع، وقد أعلنت شركة فايزرPfizer أنها تطور معززًا لمساعدة لقاحها على الحماية من المتغيرات الجديدة شديدة العدوى بعد ساعات فقط من الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا "COVID" في البرازيل في الولايات المتحدة.

قال رئيس شركة فايزر ألبرت بورلا: "في كل مرة يظهر متغير جديد، يجب أن نكون قادرين على اختبار ما إذا كان لقاحنا فعالًا أم لا"، مضيفا أنه بمجرد أن نكتشف شيئًا ما ليس بنفس الفعالية، سنكون قادرين بسرعة كبيرة جدًا على إنتاج جرعة معززة بحيث ستكون مختلفة بشكل بسيط عن اللقاح الحالي، ولم يحدد المتغير أو المتغيرات التي ستستهدفها الجرعات المعززة التي تطورها الشركة حاليًا.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مودرنا Moderna أنها تقدم جرعة معززة متغيرة خاصة بها لمكافحة البديل الجنوب إفريقي للتجارب السريرية، حيث تشير الاختبارات المعملية التي أجرتها الشركتان إلى أن كل لقاح لهما سيعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية ضد متغيرات فيروس كورونا من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا ليكون "وقائيًا".

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن اختبارات مودرنا أشارت إلى أن البديل الجنوب أفريقي قد يجعل اللقاح أقل فعالية، أو يقلل من الوقت الذي يعمل فيه اللقاح، يأتي ذلك بعد أن أبلغت ولاية مينيسوتا عن أول حالة في الولايات المتحدة لمتغير فيروس كورونا P1البرازيلي، بالفعل، موضحة أنه ما لا يقل عن 175 شخصًا في الولايات المتحدة اصيبوا بالبديل البريطاني "سوبر كورونا".

أعلنت شركة فايزرPfizer أنها تطور معززًا حتى تجعل لقاحها قادرا على الحماية من المتغيرات الجديدة شديدة العدوى بعد ساعات فقط من حساب أول حالة بفيروس كورونا في البرازيل في الولايات المتحدة.

قال رئيس شركة فايزر ألبرت بورلا خلال حديثه لموقع بلومبيرج: "في كل مرة يظهر متغير جديد، يجب أن نكون قادرين على اختبار ما إذا كان لقاحنا فعالًا أم لا".

لم يتم اكتشاف أي حالات من النوع الجنوب أفريقي في الولايات المتحدة حتى الآن، لكن البديل البرازيلي يشترك معه في الطفرات التي يمكن أن تجعل اللقاحات أقل فعالية ضد أي منهما.

قال بورلا، إن هناك احتمال كبير أن يصبح فيروس كورونا فيروسًا سنويًا وموسميًا، وقد يتعين زيادة اللقاحات سنويًا أيضًا لمكافحة أشكاله المتطورة.

أعلنت شركة فايزر Pfizer الأسبوع الماضي أن لقاحها كان فعالًا ضد البديل B117 الذي أصبح سائدًا في المملكة المتحدة وتم اكتشافه في 25 ولاية على الأقل، لا يقتصر الأمر على أن الطفرات في المتغيرات الجنوب أفريقية والبرازيلية تجعلها أكثر عدوى بنسبة 50 %.

أكد بورلا، إن الشركة ستكون قادرة على شحن 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى مراكز التوزيع الأمريكية بحلول نهاية الربع الأول و200 مليون بحلول بداية مايو تقريبًا - أي قبل شهرين من المتوقع، ولكن لا يوجد ما يدل على متى ستكون معززات لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر جاهزة أو سيتم شحنها.