شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح سينوفارم الصينى يثبت فاعليته ضد طفرات كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يانج شياو مينج، رئيس مجموعة الصين الوطنية بيوتكة إن لقاح سينوفارم فعال ضد متغيرات الفيروس التاجى الجديد كورونا، بما فى ذلك السلالة المتحورة الموجودة فى بريطانيا، بعد أن أعلن مطورو لقاحات فايزر ومودرنا أيضًا أن لقاحاتهم عملت ضد المتغيرات الجديدة، وفقا لصحيفة جريدة جنوب الصين الصباحية south china post.

وأضاف رئيس شركة سينوفارم قائلا: "تُظهر البيانات التى جمعناها حتى الآن أن الأجسام المضادة التى تنتجها لقاحاتنا المعطلة يمكن أن تغطى جميع الفيروسات المعزولة من أجزاء مختلفة من العالم"، كما أكد أن اللقاح آمن، قائلا إنه وعلماء آخرين تلقوا لقاحات فى مارس من العام الماضى لاختباره، مضيفا أنه لمراقبة مستويات الأجسام المضادة تم سحب 60 قارورة من الدم على مدى تسعة أشهر.

وأوضح علماء الأحياء فى الصين إنهم يطورون لقاحات سيستخدموها على عائلاتهم، ما يؤكد ثقتهم العالية بها، ومنذ أن تمت الموافقة على استخدام اللقاح فى حالات الطوارئ فى يوليو من العام الماضى، تم إعطاء ملايين الجرعات ولم يتم الإبلاغ عن أى إصابات بين 70 ألف شخص ذهبوا للعمل فى الخارج فى نحو 100 دولة مع حالات انتقال نشطة لفيروس كورونا.

كان اللقاح الصينى أول اللقاحات التى تمت الموافقة عليها فى البلاد، وأعطت السلطات الموافقة بشروط لإطلاقه فى 31 ديسمبر، وقد ثبت أن اللقاح آمن وفعال بنسبة 79.34% ضد كورونا، وفقًا لتحليل مؤقت أعلنته الشركة، وحصل أكثر من 15 مليون شخص على لقاحات كورونا فى الصين، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية.

بدأت برامج التلقيح الجماعى فى جميع أنحاء العالم عندما تم الإبلاغ عن المزيد من المتغيرات المعدية للفيروس فى بريطانيا وجنوب أفريقيا ثم وُجد أن هذه السلالات المتحورة قد انتشرت إلى بلدان أخرى، ما أثار مخاوف بشأن ما إذا كانت اللقاحات الحالية ستظل تعمل.